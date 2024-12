Les dessous du retour gagnant spectaculaire du Real Madrid

Le Real Madrid a conclu cette année 2024 sur une bonne note après son succès 4 buts à 2 face au Séville FC. Une victoire qui permet aux Merengues de grimper à la deuxième place (40 points) du classement, avec deux points d’avance sur le FC Barcelone et un de moins que l’Atlético de Madrid, nouveau leader de LaLiga. À Madrid, les sourires sont revenus. Depuis la défaite sur la pelouse de l’Athletic et le penalty raté de Kylian Mbappé (1-2), les Madrilènes ont enchaîné quatre victoires et un nul lors de leurs cinq derniers matches et les stars merengue semblent enfin être à la hauteur.

Une réunion décisive après le fiasco face à Milan

Ce matin, la presse espagnole n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la métamorphose de Kylian Mbappé, par exemple. Et aujourd’hui, après de très longs mois de turbulences, l’avion de chasse merengue semble enfin avoir atteint une zone de confort. Le Real Madrid a redressé la barre en championnat, en Ligue des Champions (victoire 3-2 contre l’Atalanta) et s’est offert la Coupe Intercontinentale. De quoi soulager un Ancelotti plus que jamais chahuté malgré son expérience et son palmarès chez les champions d’Europe en titre. Ce lundi, Relevo a d’ailleurs dévoilé la recette qui a permis à l’Italien de remettre un peu d’ordre dans la maison madrilène.

Le point de départ du renouveau merengue a été la réunion organisée par le technicien transalpin après la défaite en Ligue des Champions face à l’AC Milan. Les Madrilènes avaient perdu à domicile 3 buts à 1 quelques jours seulement après avoir été humiliés par le FC Barcelone (0-4), là encore au Bernabéu. Cette réunion a servi à mettre les choses au clair, mais le média espagnol indique que ce sont les joueurs qui ont le plus parlé lors de cet entretien, bien conscients que leurs prestations n’étaient pas à la hauteur du standing de la Casa Blanca. Une information qu’a indirectement confirmée Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match hier soir.

Une implication défensive retrouvée

« L’autocritique que nous avons faite a permis de clarifier ce qui nous manquait : l’attitude, l’engagement collectif, courir un peu plus… et nous avons recommencé à faire les choses de la manière dont nous devons les faire, c’est-à-dire bien. Après la défaite contre Milan (1-3), il y a eu deux mois très exigeants, avec des matches très difficiles, mais petit à petit l’équipe s’est remise à bien faire les choses. Et Mbappé, c’est pareil. Nous avons bien terminé l’année. Je dois dire : vivement 2025 ». Mais ce n’est pas tout. Conscient d’être sur la sellette (il a su que le Real Madrid était prêt à installer Santiago Solari à sa place) et que son club ne l’aidera pas lors du prochain mercato hivernal, Ancelotti a fait le choix, à partir de novembre, de prendre tous les matches comme des finales. De quoi motiver ses stars à faire des efforts, notamment défensifs. Ce qui était le gros problème identifié depuis des semaines.

« L’évolution que nous avons faite nous a conduits à quelque chose de très concret : l’engagement au niveau défensif. C’est la faiblesse que nous avons eue… et que nous avons encore. Car l’absence de joueurs comme Militão, Carvajal, Alaba ou Mendy nous pèse. Pour contrer cela, nous essayons de renforcer les qualités, en activant les attaquants. Et c’est ce qui s’est passé lors des derniers matches. Mbappé est bien meilleur, Bellingham a de nouveau marqué, Rodrygo est de retour… mais en attaque, nous avons fait beaucoup mieux au cours des derniers matches. » Le Real Madrid n’est sans doute pas totalement guéri, de nombreux blessés restent à déplorer, mais les stars présentes sur le terrain semblent enfin avoir envie de siffler la fin de la récréation et de remettre la Casa Blanca sur de bons rails.