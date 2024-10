Diego Simeone rend hommage à Bruno Genesio

Après le Real Madrid, le LOSC s’est offert le scalp de l’Atlético de Madrid ce soir à l’occasion de la 3e journée de la Ligue des Champions. Un nouvel exploit pour le club du Nord mais aussi pour son entraîneur, qui commence à les collectionner en coupe d’Europe. Après Pep Guardiola, José Mourinho et Carlo Ancelotti, l’ancien technicien de l’OL a cette fois battu un certain Diego Simeone.

L’Argentin a d’ailleurs tenu à rendre hommage à son adversaire du soir. «On n’a pas été assez tranchant en première période pour terminer le match. Pareil en seconde période, on a eu des occasions, dont une avec Julian Alvarez, rembobine d’abord le coach des Colchoneros. Ils ont bien défendu et ont eu un peu de chance. Genesio, c’est un entraîneur génial. Il le démontre tout le temps» assure-t-il à Canal Plus.