Euro : l’Espagne s’alarme pour la Roja

Il y a des défaites qui laissent plus de traces que d’autres. A trois du début de l’Euro, l’Espagne s’est inclinée face à la Colombie (1-0) pour la première fois de son histoire. Une défaite plutôt logique tant les Cafeteros ont été dominants dans cette rencontre au London Stadium, notamment après l’entrée d’un James Rodriguez en feu. Ils poursuivent d’ailleurs leur très belle série à 20 matchs consécutifs sans défaite. A l’inverse, l’état de la Roja fait peur à la presse espagnole et à ses supporters, alors qu’il faudra affronter la Croatie, l’Italie et l’Albanie cet été en Allemagne.

L’animation offensive aura été particulièrement décevante avec seulement 3 tirs cadrés en 11 tentatives. «Les conclusions que nous tirons sont très positives dans le sens où les joueurs connaissent l’idée de jeu et en sont convaincus, estime pourtant Luis de la Fuente. Aujourd’hui (vendredi, ndlr) nous a aidé à voir les joueurs évoluer au plus haut niveau. Nous avons besoin de les voir dans ce genre de match. Nous sommes très heureux, car nous pensons que les conclusions sont positives, non pas en termes de jeu, mais en termes de joueurs qui ont besoin de plus d’expérience internationale.»

L’Espagne n’a pas de marge

Les propos du sélectionneur peuvent paraître étonnants mais ils sous-entendent un constat. Sans ses hommes clés (Rodri, Carvajal, Unai Simon, Dani Olmo sont tous restés sur le banc, Laporte remplacé en fin de match), L’Espagne n’en mène pas large. Elle devient même une équipe de deuxième division européenne.«Tout au long de la semaine, le mot favori est apparu dans les conférences de presse et dans les interviews. En Espagne, nous sommes comme ça. Il est maintenant temps de constater le contraire et d’entendre que nous ne dépasserons pas le premier tour (de l’Euro)», s’alarme un éditorialiste de Marca.

Seuls Grimaldo et Gerard Moreno ont vraiment donné satisfaction dans cette équipe, tandis que Dani Vivian, Álex Remiro et Pau Cubarsí ont fait leurs débuts en sélection. Le défenseur de l’Athletic se souviendra longtemps de sa première cape. Pas en bien malheureusement tant il a pris le bouillon face à Luis Diaz sur l’unique but du match inscrit par Munoz à l’heure de jeu. La venue de James Rodriguez à la pause a également changé la donne. «Il a bien compris le jeu avec Luis Díaz et cela nous a particulièrement fait mal. Nos entrants ont eu du mal à prendre le rythme car la Colombie évoluait dans son schéma de jeu», regrette de la Fuente.

Nouveau test délicat contre le Brésil

Il y a de quoi être pessimiste avant la grand-messe estivale. Avant cela, il faudra affronter le Brésil dès mardi, un autre test de grande valeur. «Nous réfléchissons déjà à corriger certaines situations du match d’aujourd’hui (vendredi, ndlr). Nous pensons à ne pas les reproduire. Nous devons continuer à monter les marches. Mardi est une autre étape plus importante pour atteindre le mois de juin dans de bonnes conditions» veut croire le sélectionneur espagnol. Sans doute remettra-t-il aussi ses titulaires habituels afin de montrer un visage plus réel de son équipe.