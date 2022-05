West Ham-Arsenal : les compos du derby de Londres

C’est un duel qui sent bon l’Europe pour clore cette 35ème journée de Premier League : West Ham reçoit Arsenal au London Stadium. D’un côté les Hammers qui enchaînent un huitième match en un mois. Un rythme qu’ils commencent à subir en championnat avec seulement un point pris sur les trois derniers matchs. De plus, ils restent sur une défaite (1-2 contre l’Eintracht Francfort) en demi-finale aller de Ligue Europa. De l’autre, il y a les Gunners qui vont beaucoup mieux. Après trois défaites consécutives en championnat, les hommes de Mikel Arteta ont remis la marche en avant au terme d’une semaine spectaculaire où ils ont battu Chelsea puis Manchester United. Une victoire aujourd’hui leur permettrait de tenir à distance Tottenham du Top 4 et enterrerait définitivement les espoirs de qualification en C1 par le championnat pour les Hammers.

David Moyes doit faire avec une défense en lambeaux. Diop et Ogbonna sont blessés et Dawson est suspendu. Heureusement, le technicien des Hammers peut compter sur le retour de Zouma, qui a rejoué ce jeudi. Sinon, c’est du classique avec la présence sur le terrain de Rice, Bowen ou encore Lanzini, dans un 4-3-3. Antonio est sur le banc pour West Ham. Pour Arsenal, Mikel Arteta enregistre un retour de poids derrière en la personne de Tomiyasu, titulaire pour la première fois depuis le 20 janvier. En revanche, Ben White est absent de dernière minute. Tierney et Partey sont toujours blessés, c’est Tavares et Elneny qui prennent leur place sur le terrain. Dans la lignée de ses bonnes performances face à Chelsea et Manchester United, Nketiah est encore titulaire à la place de Lacazette.

Les compositions officielles :

West Ham : Fabianski - Coufal, Fredericks, Zouma, Cresswell - Noble, Rice (cap.), Fornals - Bowen, Benrahma, Lanzini.

Arsenal : Ramsdale - Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tavares - Elneny, Xhaka - Saka, Odegaard (cap.), Martinelli - Nketiah