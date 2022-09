Coupe de France : le tirage complet du 5e tour

La Coupe de France a repris sa route dès cet été avec l'entrée en lice des premiers clubs, tous amateurs. Le week-end dernier était le théâtre du 4e tour dont les résultats sont déjà tombés. C'est donc la suite logique. Le tirage au sort du 5e tour, et même du 6e tour pour les Ligues les plus fournies en participants a débuté hier et se terminait ce soir avec la région Hauts-de-France.

Pour assister à l'une de ces rencontres, rendez-vous le week-end du 8/9 octobre pour ce qui est du 5e tour, puis du week-end suivant (15/16 octobre) pour les ligues dont le tirage a déjà eu lieu. Il est à noter qu'il y a encore 7 clubs de D3 et surtout 3 formations de D4. Ils sont les petits Poucets de la compétition, alors qu'à l'inverse, c'est l'entrée en lice pour les formations de National 1.

Le tirage intégral du 5e puis du 6e tour :

Bretagne :

5e tour :

Sizun Le Tréhou (D1) - Ergué Gaberic (R1)

Guiclan Plouenan (R3) - Plabennec (N3)

DC Carhaix (R2) - Plougonven (R2)

Plouzané (R1) - Vannes (N2)

Douarnenez (R1) - GSI Pontivy (N3)

Landerneau (R1) - US Concarneau (N1)

Baud (R3) - Lannion (N3)

US Goudelinaise (R3) - Stade pontivyen (R1)

AS Landeda (D1) - Plouvorn (R1)

Bégard (R1) - CEP Lorient (R1)

Noyal Pontivy (R2) - Guenin SP (R3)

US Les Goélands Larmor Plage (R3) - AS Brestoise (R2)

Pleomeur (R2) - OC Riantec (R2)

Plougastel (R1) - Saint-Brandan Quintin (R2)

Langueux (R2) - Saint-Malo (N2)

La Cancalaise (R2) - US Fougères (N3)

Bruz (R2) - OC Cesson (N3)

OC Montauban (R2) - Loudéac (R1)

Basse Vilaine (R3) - Auray (R1)

Muzillac (R2) - J. D'Argentré du Plessis (R2)

Ruffiac Malestroit (R3) - AS Vitré (N3)

Chartres de Bretagne (R1) - Theix (R2)

FC Beauregard (R3) - Uzel Merleac (R3)

La Vitréenne (R2) - FC Séné (R2)

Miniac Morvan (R2) - Dol (N3)

US Gosne (R3) - Stade briochin (N1)

St Avé (R3) - Ginglin Cesson (R1)

Plescop (R2) - Saint-Grégoire (R2)

6e tour :

Landerneau (R1) ou Concarneau (N1) - US Gosné (R3) ou Stade briochin (N1)

St Avé (R3) ou Ginglin Cesson (R1) - Ruffiac Malestroit (R3) ou AS Vitré (N3)

Miniac-Morvan (R2) ou Dol (N3) - US Goudelinaise (R3) ou Stade pontivyen (R1)

Sizun Le Tréhou (D1) ou Ergué-Gabéric (R1) – Bruz (R2) ou OC Cesson (N3)

Guiclan Plouénan (R3) ou Plabennec (N3) - Muzillac (R2) ou J. D’Argentré du Plessis (R2)

Basse Vilaine (R3) ou Auray (R1) - CEP Lorient (R1) ou CS Bégard (R1)

Plougonven (R2) ou DC Carhaix (R2) - Baud (R3) ou Lannion (N3)

OC Montauban (R2) ou Loudéac (R1) - Chartres-de-Bretagne (R1) ou Theix (R2)

FC Beauregard (R3) ou Uzel Merléac (R3) - Plouzané (R1) ou Vannes (N2)

AS Landéda (D1) ou Plouvorn (R1) - GSI Pontivy (N3) ou Douarnenez (R1)

Guénin (R3) ou Noyal Pontivy (R3) - Plescop (R2) ou Saint-Grégoire (R2)

Plougastel (R1) ou Saint-Brandan Quintin (R2) - La Cancalaise (R2) ou Fougères (N3)

OC Riantec (R2) ou Ploemeur (R2) - Vitréenne FC (R2) ou FC Séné (R2)

US Les Goélands Larmor-Plage (R2) ou AS Brestoise (R2) - Langueux (R2) ou Saint-Malo (N2)

Paris-Île-de-France, 5e tour :

Dourdan Sports (D2) - ESA Linas-Monthléry (N3)

US Torcy (R1) - US Grigny (R2)

CS Meaux (R1) - CO Les Ulis (N3)

RC Gonesse (D2) - JS Suresnes (R2)

FC Marcoussis Nozay (D1) - FC Issy-les-Moulineaux (R3)

FC Rueil-Malmaison (R2) - FC Fleury 91 (N2)

CA Vitry (N3) - Claye Souilly (R1)

FCS Brétigny (N3) - US Ivry Foot (N3)

Racing CFF (N2) - US Créteil Lusitanos (N2)

Sainte-Geneviève FC (N2) - OFC Les Mureaux (N3)

FC Montrouge 92 (N3) - US Villejuif (R1)

VGA Saint-Maur (R2) - Le Mée Sports Foot (N3)

Espérance Aulnaysienne (R1) - JA Drancy (N3)

US Hardricourt (R3) - AAS Sarcelles (R2)

US Saint-Maur Lusitanos (N2) - FCM Aubervilliers (N3)

RC Argenteuil (R2) - FC Versailles 78 (National)

FC Mantois 78 (R1) - Paris 13 Atletico (National)

Saint-Leu PB 95 FC (R1) - Red Star FC (National)

Tremplin Foot (D1) - Paris 15 AC (R2)

SFC Neuilly-sur-Marne (R1) - AS Poissy (N2)

Normandie, 5e tour :

US ST Pairaise (R2) - AF Virois (N3)

Jeunesse Fertoise Bagnoles (R2) - US Côte des îles (R3)

Havre Caucriauville (R2) - ENT.S Normanville (R2)

Honfleur (R3) - Alençon (N3)

ASPTT Caen (R1) - CMS Oissel (N3)

Thaon-Bretteville (R3) - AG Caen (N3)

Olympique Pavillais (R2) - Granville (N2)

Mouen (D3) - FC Rouen (N2)

JS Audrieu (D1) - US Avranches (N1)

Illiers-l’Évêque (R3) - C.O Cléon (R2)

FC Saint-Julien (R2) - FC Flerien (R1)

Courteille Alençon (R3) - Ducey-Isigny (R2)

Caudebec/Saint-Pierre (R2) - Neufchatel (R3)

Evreux FC (N2) - FC Dieppe (N3)

Lisieux (R2) - Villers Bocage (R2)

Grand-Quevilly (N3) - Pacy-Ménilles (R1)

Pays de la Loire, 5e tour :

AS Sautron (R1) - Mouilleron le Captif (R2)

ES Vertou (D1) - Voltigeurs de Châteaubriant (N2)

Sablé FC (N3) - FC Challans (N3)

Jard-Avrillé (R3) - ES Blain (R2)

AC Basse-Goulaine (R1) - Stade Mayennais (R1)

Ancienne Château-Gontier (R1) - Olympique Saumur (N2)

Cheffois Antigny (R3) - AS Vieillevigne/La Planche (R2)

ASI Mûrs-Erigné (R1) - Le Mans FC (National)

ASO Montenay (D1) - Angers SCA (D2)

USN Spay (R2) - US Entrammes (R3)

JSC Nantes Bellevue (R1) - ES Segré (R2)

AS Sud Loire Geneston (D2) - AS La Châtaigneraie (R1)

Elan Gorges (R2) - La Roche VF (N3)

Saint-Joachim FC (D1) - Mareuil SC (R2)

JS Coulaines (R1) - SO Cholet (National)

USSA Vertou (N3) - Vendée Les Herbiers Football (N2)

FC Côteaux du Vignoble (D1) - Vendée Fontenay Foot (N3)

LoireAuxence Varades (R2) - Orvault SF (R1)

FC Mouchamps-Rochetrejoux (D1) - Pornic Foot (R2)

FC Saint-Julien Divatte (R2) - US La Baule/Le Pouliguen (R2)

US Méral Cossé (R3) - Les Sables FCOC (R1)

EA La Tessoualle (R3) - Angers NDC (R1)

Auvergne-Rhône-Alpes :

5e tour :

Saint-Flour US (R1) - Savigneux Montbrison (R2)

Volvic CS (R1) - Roannais Foot 42 (R2)

Issoire US (R2) - US Mozac (R3)

Montluçon Football (N3) - Le Puy Foot 43 (N1)

Clermont Saint-Jacques (R1) - FC Chamalières (N2)

Decines UGA (R3) - Aurillac FC (R1)

ES Mont Bourbonnais (D3) - SA Thiers (R1)

Avermes SC (D1) - Cote Foot (D2)

Moulins Yzeure Foot (N2) - AS Domérat (N3)

US Brioude (R2) - Cournon Auvergne FC (R2)

FC Parlan le Rouget (D1) - FC Haut d’Allier (D2)

Roche Saint-Genest (R2) - US Saint-Galmier (R3)

Académie Moulins (R1) - US Feurs (N3)

STF Sorbiers La Talaudière (D1) - Entente Nord Lozère (R2)

FC Saint-Cyr au Mont d’Or (R2) - FC Limonest Saint-Didier (N3)

FC Belle Etoile (D1) - FC Chabeuil (R2)

ES Trinité Lyon (R3) - Chambéry SF (N3)

FC Espaly (R1) - GOAL FC (N2)

ES Beaumontléger (D2) - US Pont-la-Roche (D3)

Saint-Chamond Foot (R2) - Andrézieux-Bouthéon FC (N2)

Rhône Vallées FC (R1) - Crest Aouste (R2)

Chaponnay Marennes (R3) - FC Villefranche Beaujolais (N1)

Pont de Chéruy SO (R3) - AS Saint-Priest (N2)

Sud Lyonnais (R2) - Hauts Lyonnais (N3)

Olympique Nord Dauphiné (R3) - Velay Foot (R1)

AS Roiffieux (D3) - Villeurbanne Buers (D2)

FC Du Foron (US Rochoise) (R3) - Ain Sud Foot (N3)

CSA Poisy (D2) - FC Vénissieux (R1)

US Feillens (R2) - GFA Rumilly Vallières (N3)

Lyon Gerland FC (D2) - ES Valleiry (D3)

La Tour Saint-Clair (R2) - ES Veauche (R2)

US Argonay (D1) - ES Tarentaise (R2)

ES Foissiat (R3) - Lyon FC (R2)

FC Veyle Saône (R3) - FC Bourgoin-Jallieu (N3)

AC Seyssinet (R1) - Lyon-la-Duchère (N2)

AS Sillingy (D1) - Thonon Evian GG (N2)

AS Montreal la Cluse (R3) - Vaulx-en-Velin FC (N3)

Aix FC (N3) - Bourg-en-Bresse/Péronnas (N1)

6e tour :

Saint-Flour US (R1) ou Savigneux Montbrison (R2) - Volvic CS (R1) ou Roannais Foot 42 (R2)

Issoire US (R2) ou US Mozac (R3) - Montluçon Football (N3) ou Le Puy Foot 43 (N1)

Clermont Saint-Jacques (R1) ou FC Chamalières (N2) - Decines UGA (R3) ou Aurillac FC (R1)

ES Mont Bourbonnais (D3) ou SA Thiers (R1) - Avermes SC (D1) ou Cote Foot (D2)

Moulins Yzeure Foot (N2) ou AS Domérat (N3) - US Brioude (R2) ou Cournon Auvergne FC (R2)

FC Parlan le Rouget (D1) ou FC Haut d’Allier (D2) - Roche Saint-Genest (R2) ou US Saint-Galmier (R3)

Académie Moulins (R1) ou US Feurs (N3) - STF Sorbiers La Talaudière (D1) ou Entente Nord Lozère (R2)

FC Saint-Cyr au Mont d’Or (R2) ou FC Limonest Saint-Didier (N3) - FC Belle Etoile (D1) ou FC Chabeuil (R2)

ES Trinité Lyon (R3) ou Chambéry SF (N3) - FC Espaly (R1) ou GOAL FC (N2)

ES Beaumontléger (D2) ou US Pont-la-Roche (D3) - Saint-Chamond Foot (R2) ou Andrézieux-Bouthéon FC (N2)

Rhône Vallées FC (R1) ou Crest Aouste (R2) - Chaponnay Marennes (R3) ou FC Villefranche Beaujolais (N1)

Pont de Chéruy SO (R3) ou AS Saint-Priest (N2) - Sud Lyonnais (R2) ou Hauts Lyonnais (N3)

Olympique Nord Dauphiné (R3) ou Velay Foot (R1) - AS Roiffieux (D3) ou Villeurbanne Buers (D2)

FC Du Foron (US Rochoise) (R3) ou Ain Sud Foot (N3) - CSA Poisy (D2) ou FC Vénissieux (R1)

US Feillens (R2) ou GFA Rumilly Vallières (N3) - Lyon Gerland FC (D2) ou ES Valleiry (D3)

La Tour Saint-Clair (R2) ou ES Veauche (R2) - US Argonay (D1) ou ES Tarentaise (R2)

ES Foissiat (R3) ou Lyon FC (R2) - FC Veyle Saône (R3) ou FC Bourgoin-Jallieu (N3)

AC Seyssinet (R1) ou Lyon-la-Duchère (N2) - AS Sillingy (D1) ou Thonon Evian GG (N2)

AS Montreal la Cluse (R3) ou Vaulx-en-Velin FC (N3) - Aix FC (N3) ou Bourg-en-Bresse/Péronnas (N1)

Grand-Est, 5e tour :

US Montier en Der (R3) - AS Prix-lès-Mézières (N3)

FC Métropole Troyenne (R1) - CS Sedan Ardennes (N1)

Charleville OCNA (R2) - Reims Sainte Anne (N3)

Reims Murigny FR. PORT. (D1) - FC ST Meziery (R1)

FC Bogny (R1) - Chalons FCO (R2)

US Biesloise (D1) - RCSC Chapelle (R1)

FCF la Neuvilette-JA (R3) - SC Marnaval (R1)

ASOFA (R3) - Cormontreuil FC (R1)

AS Talange (D1) - USAG Uckange (R2)

AS Ludres (R3) - US Thionville Lusitanos (R1)

RC Nilvange (D2) - AS Nancy Lorraine (N1)

FC Verny Louvigny (R3) - COS Villers lès Nancy (R2)

FC Hettange Grande (R2) - ES Thaon (N3)

GS Neuves Maisons (R1) - FC Bassin Piennois (R1)

ES Rosselange Vitry (R2) - RC Champigneulles (N3)

Bar le Duc FC (R1) - ES Heillecourt (R2)

ES Villerupt Thil (R1) - ES Golbey (R2)

ES Gandrange (R1) - CS Blenod (R2)

FC Sarrebourg (R1) - US Forbach (R1)

SSEP Hombourg Haut (R2) - AS STRG Neudorf (R3)

FA Val de Moder (D1) - FCSR Haguenau (N2)

RS Magny (R2) - US Reipertswiller (R1)

US Oberlauterbach (R2) - FC Geispolsheim (R1)

AS Neunkirch (R3) - US Sarre Union (N3)

FC Mothern (D1) - Sarreguemines FC (R1)

SC Schiltigheim (N3) - FCOSK 06 (R1)

AS Ingwiller (R3) - AS Ohlungen (R3)

FC Schwindratzheim (D4) - FC Longeville ST Avold (R3)

US Wittenheim (R2) - FA Illkirch Graffenstaden (N3)

US Oberschaeffolsheim (R2) - AS Erstein (R2)

ES Molsheim Ernols (R2) - SAS Épinal (N2)

SR ST Die Kellermann (R2) - FC ST Louis Neuweg (R1)

FC Pfastatt (R3) - FC Dahlenheim (R3)

AS Huningue (R1) - Mulhouse Mouloudia (R2)

FC Bartenheim (R2) - AS Illzach Modenheim (R1)

FC la Haute Moselotte (D1) - FC Wintzfelden Osenb. (R2)

US Raon l’Étape (N3) - ASC Biesheim (N3)

Racing HW 96 (R3) - STRG Inter Meinau (D1)

Centre-Val de Loire, 5e tour :

Vineuil SP (R1) - Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N2)

CS Municipal Sully S/Loire (R3) - US Châteauneuf S/Loire (N3)

Sologne Olympique Romorantin (N2) – FC ST Jean Le Blanc (N3)

US MLE Olivet (R2) - Luisant AC (R3)

FC Drouais Dreux (N3) - J3 SP. Amilly (R1)

Neuville SP (D1) - US Orléans Loiret Football (N1)

US Portugais de Joué-Lès-Tours (R2) - FC Saint-Doulchard (R2)

AS Contres (R1) – Bourges Foot 18 (N2)

FC de Montlouis (N3) - Avoine Olympique Chinon Cinais (N3)

FC des Portugais Selles S/Cher (D1) - AC Villers les Ormes (R3)

FC Deolois Déols (R1) - Vierzon FC (N2)

AS Chouzy-Onzain (R3) - La Berrichonne de Châteauroux (N1)

Occitanie, 5e tour :

Agde RCO (N3) - L’Union Saint-Jean FC (N3)

ST Orens FC (R2) - Canet Roussillon FC (N2)

Carcassonne FAC (R1) - Saint-Sulpice US (R2)

Brax JS (D2) - Blagnac (R1)

Muret (R1) - FC 2 Rives 82 (R1)

Paulhan/Pezenas ES (D1) - Castelnau Cres (R1)

Balma (N3) - Castanet US (N3)

Puissalicon MAG. (D2) - Saint-Estève Perpignan (R1)

Montauban (R2) - Orleix Q.M (R3)

Cugnaux (R2) - Toulouse Métropole FC (R1)

Biars Bretenoux FC (R1) - Fonsorbes AV (R2)

OL. Girou FC (R1) - Alès OL (N2)

Rousson AV S (R2) - Salies Mane US (R1)

Beaucaire Stade 30 (N3) - Colomiers (N3)

Lavernose Lherm M. (R3) - Narbonne F.U (R1)

Mende Avenir Foot Lozère (R1) - Nîmes Chemin Bas (R1)

Juventus Papus (R2) - Onet le Château Foot (N3)

Luc Primaube FC (R2) - Alberes/Argelès (N3)

Montpellier Petit Bard FC (R2) - Aigues Mortes (N3)

Vergeze EP (R3) - La Peyrade OL (D1)

Bourgogne-Franche-Comté, 5e tour :

IS/Selongey (N3) - Racing Besançon (N2)

Sens FC (R1) - Louhans Cuiseaux (N2)

Dijon USC (R1) - Avallon (R2)

Besançon Football (N3) - Cosne (N3)

Sennecy le Grand (R3) - Jura Dolois (N3)

FC Gueugnon (N3) - ST Sernin (R1)

Longvic (R3) - Team Montceau (D1)

Nevers FC (R2) - 4 Rivières 70 (R1)

Bart (R2) - Jura Sud (N2)

Morteau Montlebon (N3) - Vesoul (R1)

La Joux Nozeroy (R2) - ST Apollinaire (N3)

Bresse Jura (R1) - Belfort Sud (R1)

Champagnole (R1) - ASM Belfort (N2)

Marsannay CL (R2) - Mezire Fesches (R3)

CA Pontarlier (N3) - UF Mâconnais (N3)

Méditerranée, 5e tour :

Luynes (R2) - RC Pays de Grasse (N2)

EUGA Ardziv (N3) - Fos-sur-Mer (R1)

SC Toulon (N2) - FC Rousset Sainte Victoire (N3)

FC US Saint-Tropez (R2) - Aubagne FC (N2)

Mazargues Marseille (R2) - AS Aix-en-Provence (D1)

US Cap d’Ail (R2) - AS Cagnes Le Cros (R1)

Hyères FC (N2) - Istres FC (N3)

Fréjus Saint-Raphaël (N2) - AS Cannes (N3)

Salon Bel Air (R2) - Martigues (N1)

Ramatuelle (R2) - Cannet-Rocheville (N3)

Hauts-de-France :

5e tour :

Guignicourt US (D1) - Gamaches AS (R2)

Waziers USM (R1) - Marpent FC (R1)

Lesdins FC (D2) - Creil AFC (R3)

Teteghem US (D1) - Beaurevoir AS (D2)

Le Portel Stade (R1) - Chantilly US (N3)

Etaples AS (R1) - Beauvais Oise AS (N2)

Loos Oliveaux (D1) - Bondues FC (R2)

Liancourt Clermont (R3) - Maubeuge US (N3)

Hermes Berthecourt (D1) - Boulogne USCO (N2)

Crevecoeur US (D2) - Chaumont en Vexin CS (R1)

Noeux les Mines US (R2) - Le Pays du Valois US (R1)

Corble US (D2) - Bertaimont US (D1)

Angy FC (D2) - Origny en Th. SC (D1)

Fourmies US (R2) - Hautmont AS (R2)

Abbeville SC (R2) - Vimy US (N3)

Montreuil US (R3) - Amiens AC (N3)

Le Touquet AC (R1) - Olympique Saint-Quentin (N2)

Gouvieux US (R2) - Escaudain USF (R1)

Beuvry La Forêt AS (R3) - Bully les Mine ES (R1)

Tricot OS (D2) - Armentières JA (D1)

Calais Grand Pascal (R1) - Dunkerque Sud AS (R2)

Berck AS (D1) ou Nouvion AV (D2) - Feignies/Aulnoye EFC (N3)

Neufchâtel (D2) - Blanche Saint-Vaast US (R2)

Marly USM (D1) - Olympique Marcq En Baroeul (N3)

Tourcoing US (R1) - Chambly Oise FC (N2)

Sensil USM (R1) - Pays de Cassel US (R1)

Olympique Grande Synthe (R1) - Compiègne AFC (N3)

Air Sur La Lys OS (R1) - Cambrai AC (R1)

Recques FC (D1) - Saint-André US (R1)

Fouquières SC (D4) - Dunkerque USL (N1)

Sin Les Epis Foot (R3) - Ecourt JS (R3)

Breteuil US (R2) - Wasquehal Football (N2)

La Montoyes FC (R3) - Loon Plage FC (R1)

Roeulx RC (D4) - Aulnoy US (D1)

Eperlecques CA (D1) - Wimereux AS (D1)

Peronne CAFC (D1) - Quarouble FC (D1)

Bailleul SC (R3) - Pont Sainte-Maxence US (R2)

Vieux Condé Foot (D1) - Billy Montigny Carab (R2)

Lomme Delivrance (D2) - Béthune Stade (R1)

Frais Marais US (D3) - Provin US (R2)

6e tour :

Berck AS (D1) ou Nouvion AV (D2) / Feignies/Aulnoye EFC (N3) - Waziers USM (R1) ou Marpent FC (R1)

Marly USM (D1) ou Olympique Marcq En Baroeul (N3) - Corble US (D2) ou Bertaimont US (D1)

Fouquières SC (D4) ou Dunkerque USL (N1) - Calais Grand Pascal (R1) ou Dunkerque Sud AS (R2)

Breteuil US (R2) ou Wasquehal Football (N2) - Peronne CAFC (D1) ou Quarouble FC (D1)

Gouvieux US (R2) ou Escaudain USF (R1) - Angy FC (D2) ou Origny en Th. SC (D1)

Fourmies US (R2) ou Hautmont AS (R2) - Sensil USM (R1) ou Pays de Cassel US (R1)

Lomme Delivrance (D2) ou Béthune Stade (R1) - Olympique Grande Synthe (R1) ou Compiègne AFC (N3)

Recques FC (D1) ou Saint-André US (R1) - La Montoyes FC (R3) - Loon Plage FC (R1)

Le Touquet AC (R1) ou Olympique Saint-Quentin (N2) - Beuvry La Forêt AS (R3) ou Bully les Mine ES (R1)

Noeux les Mines US (R2) ou Le Pays du Valois US (R1) - Sin Les Epis Foot (R3) ou Ecourt JS (R3)

Lesdins FC (D2) ou Creil AFC (R3) - Bailleul SC (R3) ou Pont Sainte-Maxence US (R2)

Tricot OS (D2) ou Armentières JA (D1) - Frais Marais US (D3) ou Provin US (R2)

Montreuil US (R3) ou Amiens AC (N3) - Eperlecques CA (D1) ou Wimereux AS (D1)

Hermes Berthecourt (D1) ou Boulogne USCO (N2) - Crevecoeur US (D2) ou Chaumont en Vexin CS (R1)

Tourcoing US (R1) ou Chambly Oise FC (N2) - Le Portel Stade (R1) ou Chantilly US (N3)

Vieux Condé Foot (D1) ou Billy Montigny Carab (R2) - Air Sur La Lys OS (R1) ou Cambrai AC (R1)

Etaples AS (R1) ou Beauvais Oise AS (N2) - Neufchâtel (D2) ou Blanche Saint-Vaast US (R2)

Abbeville SC (R2) ou Vimy US (N3) - Liancourt Clermont (R3) ou Maubeuge US (N3)

Teteghem US (D1) ou Beaurevoir AS (D2) - Roeulx RC (D4) ou Aulnoy US (D1)

Loos Oliveaux (D1) ou Bondues FC (R2) - Guignicourt US (D1) ou Gamaches AS (R2)