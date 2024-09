LFP : le président du HAC explique sa rage contre Labrune

La réélection de Vincent Labrune à la tête de la LFP jusqu’en 2028 n’a pas fini de faire parler. Vainqueur de son duel avec Cyril Linette, l’ancien président de l’OM a récolté 85% de votes favorables. Une victoire XXL qui avait fait réagir le patron du Havre, Jean-Michel Roussier. Ce dernier avait qualifié ce triomphe de « mascarade ». Quelques heures plus tard, le dirigeant haut-normand a pris le temps d’expliquer ce terme employé.

La suite après cette publicité

« Quand je vois le résultat de l’élection, qui est incontestable avec 85% de votes favorables, ça laisse peu de monde qui lui est défavorable… J’ai employé le mot ‘mascarade’, pour qualifier toute une séquence, qui a commencé avec le fait de fixer une date en urgence pour l’élection au 10 septembre alors qu’on terminait le mercato. C’était le premier problème. (…) Que ça soit Labrune ou pas Labrune, je m’en fous complètement. Je sais ce que la LFP doit au HAC, et je ne lâcherai pas. (…) Je ne me suis pas fait carotter par CVC, je me suis fait carotter par la Ligue dans la façon dont elle a organisé la distribution, en occultant Le Havre. (…) Aujourd’hui, les charges de fonctionnement de la Ligue sont quasiment équivalentes à ce que la Ligue distribue aux clubs de Ligue 1. On est en train de crever la bouche ouverte », a-t-il déclaré sur RMC Sport.