FC Barcelone : Lionel Messi prévient tout le monde avant le retour de la Liga

C'est officiel depuis quelques jours déjà, la Liga reprendra lors de la deuxième semaine du mois de juin. S'il faut encore fixer la date exacte du match de reprise, qui ne sera autre que ce joli derby sévillan, les fans de football espagnol auront droit à ces 11 journées de championnat restantes, en plus des rencontres européennes des clubs ibériques toujours en lice en Ligue des Champions et en Europa League. Mais surtout, on aura droit à un joli mano a mano entre le FC Barcelone, leader, et son dauphin, le Real Madrid, qui n'a que deux points de retard sur le champion en titre. Lionel Messi, logiquement attendu au tournant pour cette fin de saison, s'est exprimé dans des propos rapportés par son sponsor Adidas.

La suite après cette publicité

« Quand on recommencera à jouer, ça sera comme si on reprenait tout depuis le début. On va avoir un peu de temps pour se préparer avant que la compétition démarre, et d'un autre côté, on va récupérer des joueurs importants pour nous qui étaient blessés. Techniquement ça ne sera pas la même saison, et je crois que tous les clubs et tous les joueurs vivront ça d'une façon différente. Même si je n'ai plus joué deux matchs par semaine (pendant le confinement, NDLR), j'essaye de m'entraîner tous les jours et je fais les exercices qu'ils nous donnent. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec les entraînements collectifs, et surtout, ne pas avoir le rythme des matchs c'est dur, mais c'est la nouvelle normalité avec laquelle on doit vivre. C'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir une bonne préparation avant de rejouer », a-t-il lancé dans ces déclarations qui datent visiblement de quelques jours puisque depuis, les Barcelonais ont pu retourner au centre d'entraînement.

« J'ai très envie de jouer à nouveau ! »

Il a ensuite expliqué comment l'effectif barcelonais a vécu cette situation compliquée. « Maintenant, plus que jamais, c'est nécessaire de garder le contact avec l'équipe. De temps en temps, on se réunit pour parler et se voir. Et avec beaucoup d'entre eux, je parle tous les jours. On ne peut pas penser à ce qui s'est passé avant cette année, il faut penser au futur. Retrouver la routine de l'entraînement, revoir les coéquipiers, jouer les premiers matchs. Ça sera bizarre au début mais j'ai très envie de jouer à nouveau ! », s'est-il exclamé, alors que lui et ses partenaires peuvent effectivement s'entraîner collectivement depuis lundi.

« Ce n'est pas facile de vivre ou de travailler avec autant d'incertitudes et surtout face à une situation aussi différente et exceptionnelle comme celle-ci. On se demande tous quand on recommencera à travailler, à nous entraîner et à jouer. Pour tout joueur de foot, c'est fondamental de rester concentré lorsque l'on rentre sur la pelouse », a conclu le numéro 10 catalan, qui totalise 19 réalisations en championnat cette saison. Quique Setién va désormais avoir un peu plus de deux semaines pour préparer ce match sur la pelouse de Mallorca, équipe que les Barcelonais avaient battu 5-2 au Camp Nou en première partie de saison.