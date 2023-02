Qatar : les terribles conséquences du possible rachat de Manchester United pour le PSG !

La suite après cette publicité

Il y a, en ce moment, une course pour le rachat de Manchester United. Si les Glazer ne se sont pas encore ouvertement prononcés en faveur d’une vente du club qui pèse plusieurs milliards de dollars, il y a déjà des prétendants, comme le groupe INEOS de Jim Ratcliffe. Un dossier sur lequel nous vous avons dévoilé de nombreux détails en exclusivité. Les médias anglais ont même évoqué la possibilité de voir le sulfureux Elon Musk s’emparer des Red Devils.

Et s’il y a une autre option qui est bien sérieuse, c’est celle de voir le Qatar récupérer la formation mancunienne. Comme le révèle L’Equipe, c’est tout sauf une bonne nouvelle pour le PSG. Même s’il s’agit d’investisseurs privés du pays arabe qui discutent avec l’état-major mancunien, le fonds souverain Qatar Investment Authority aurait bien un rôle à jouer dans cette affaire. Il s’agirait d’ailleurs même d’une simple stratégie pour contourner les règles de l’UEFA qui empêchent le pays d’avoir plusieurs clubs qui peuvent potentiellement se rencontrer dans la même compétition.

Adieu les ambitions démesurées ?

Si du côté du PSG on insiste pour dire que le projet va poursuivre son cours, le journal explique que c’est en Angleterre que le Qatar a toujours voulu investir initialement. Et ce, pour des raisons de rentabilité évidente. Le quotidien dévoile que les Qatariens voient actuellement la Ligue 1 comme une énorme limitation dans leur projet, en termes de réputation ou de potentiel. Il y a aussi des doutes sur la capacité de la Ligue 1 à augmenter son attractivité et ses revenus.

Les pertes colossales du PSG, qui s’élèvent à plus de 200 millions d’euros par an selon le média, commencent à inquiéter les dirigeants du Qatar, qui se demandent s’il est vraiment pertinent de continuer à investir pratiquement à perte. Ils ressentent également une certaine hostilité et ingratitude dans le football français, et sont un peu lassés de tout ce qui entoure le club. Clairement, si le Qatar venait à racheter Manchester United, il est très probable que les investissements à Paris soient considérablement revus à la baisse et que le projet parisien ne soit plus voué à dominer l’Europe, mais juste à rester performant en Ligue 1. C’est en tout cas ce qu’aurait indiqué quelqu’un de très bien informé dans ce dossier au journal. On sera bientôt fixé…