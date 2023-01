Jim Ratcliffe et INEOS veulent toujours racheter Manchester United

Le rachat de Manchester United est encore et toujours au cœur des débats. La famille Glazers, propriétaire des Red Devils, a en effet décidé, depuis maintenant plusieurs mois, de chercher le prochain successeur pour prendre le relais des actuels propriétaires à la tête du prestigieux club anglais. Jim Ratcliffe, PDG d’Ineos et propriétaire de l’OGC Nice depuis août 2019, n’a d’ailleurs pas caché son envie de se positionner pour racheter le club qui évolue à Old Trafford, plus communément appelé le théâtre des rêves, et les différentes parties en ont déjà été informées. «Nous sommes officiellement inscrits dans le processus», a notamment déclaré un porte-parole de l’homme d’affaires de 70 ans, cité ce mardi par The Times.

La suite après cette publicité

En effet, selon le quotidien britannique, Jim Ratcliffe est entré dans la course pour acheter Manchester United même si cela n’est pas réellement nouveau, comme nous le révélions notamment à la fin du mois de novembre de l’année dernière. Il n’y a donc pas grand chose de nouveau à se mettre sous la dent depuis cette annonce même si l’intérêt du PDG d’Ineos semble se confirmer de plus en plus. Pour rappel, les personnes intéressées par le rachat de Manchester United doivent enregistrer leur intérêt auprès de Raine Group, la banque qui gère la vente du club pour la famille Glazer.

À lire

Le Real Madrid prêt à jouer un sale coup à Manchester United pour Alejandro Garnacho