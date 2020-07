Inter-Napoli : le golazo de Lautaro Martinez

Le choc de cette 37e journée de Serie oppose l'Inter Milan au Napoli à San Siro. Obligés de s'imposer pour reprendre leur deuxième place au classement, les hommes d'Antonio Conte sont sur le point de réussir leur mission.

Après l'ouverture du score signée Danilo D'Ambrosio, Lautaro Martinez a marqué le but du break. Et quel but ! Un rush solitaire conclu par une frappe de 20 mètres imparable pour Meret.