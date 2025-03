Qualifs CdM 2026 : le Japon et l’Arabie saoudite se neutralisent, la Corée du Sud cale face à la Jordanie, et l’Australie gagne en Chine

Suite des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Déjà assuré de participer au prochain tournoi mondial, le Japon n’a pas réussi à décrocher mieux qu’un match nul (0-0) contre l’Arabie saoudite, malgré une nette domination dans le jeu (78% de possession) et une douzaine de tirs. Avec ce point, le royaume du Golfe a conservé la 3e place du groupe C. Une autre rencontre a opposé la Chine à l’Australie à Changzhou. Le pays hôte n’a pas réussi à exploiter ses occasions. Jackson Irvine a ouvert le score à la 16e minute (0-1), avant que Nishan Velupillay n’ait inscrit un second but à la 29e minute (0-2).

L’Australie s’est imposée 2-0. Enfin, la Corée du Sud et la Jordanie se sont neutralisées (1-1) dans un remake de la demi-finale de la dernière Coupe d’Asie. Lee Jae-Sung a débloqué rapidement la situation avec une passe d’Heung-Min Son (5e, 1-0), avant que Mahmoud Al Mardi ait égalisé pour la Jordanie à la 30e minute (1-1). Aucun autre but n’a été marqué en seconde période, et les deux équipes sont restées en tête de leur groupe.