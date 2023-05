Ligue 1 : Nantes coule à Brest

Terrassé par Toulouse en finale de la Coupe de France (1-5) samedi dernier, le FC Nantes n’a pas eu le temps de digérer cette défaite. Car les Canaris avaient un match au sommet à jouer face à Brest. À égalité de points au coup d’envoi (32 unités), les Nantais n’avaient pas le droit à la défaite sous peine d’entrer dans la zone de relégation à cinq journées de la fin. Mais il faut croire que le sort s’acharne sur les hommes d’Antoine Kombouaré en ce moment.

Mené au score dès la 19e minute après une énorme boulette d’Alban Lafont face à Le Douaron, le FCN a pris un sacré coup de massue. Le cauchemar s’est poursuivi un quart d’heure plus tard lorsque Kenny Lala a parfaitement servi Pereira-Lage du gauche pour la tête du 2-0 (35e). Un scénario catastrophe pour un Kombouaré qui avait décidé de se priver de Ludovic Blas au coup d’envoi. En deuxième période, les Canaris se sont montrés un peu plus dangereux avec l’entrée en jeu de Blas, mais c’était insuffisant. Terrible semaine pour les nantais qui se retrouvent 17es et donc dans la zone rouge. Brest a le sourire et grimpe au 14e rang.

