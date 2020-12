Jesé s'est proposé à Las Palmas

La suite après cette publicité

Depuis son départ du PSG cet hiver, Jesé n’a plus de club. Mais il se pourrait que cela ne dure pas éternellement. Lors de son arrivée en terres parisiennes en août 2016, l’international espagnol n’avait certainement pas imaginé le calvaire qu’il allait vivre durant ses années parisiennes. Seulement six mois après son arrivée, le natif de Las Palmas partait pour six mois en prêt, chez lui, à l’UD Las Palmas. Depuis, les destinations se sont multipliées pour l’attaquant de 27 ans.

Aujourd’hui et ce trois ans après, Marca nous informe que le joueur a proposé ses services à l’UD Las Palmas qui évolue actuellement en Liga2. Le quotidien espagnol indique que le joueur serait très apprécié là-bas mais Pepe Mel, le manager de l’actuel 14e au classement, ne souhaiterait néanmoins pas parler de signature pour le moment pour pouvoir se concentrer sur les deux derniers matches des siens avant la fin de l’année 2020. Le mercato hivernal devrait lui permettre à l’Espagnol de relancer une carrière semée d’embûches.