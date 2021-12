Bayern Munich - FC Barcelone : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

La sixième et ultime journée de la phase de poules de la Ligue des Champions offre un duel alléchant entre le Bayern Munich et le FC Barcelone. A domicile, les Bavarois s'organisent en 4-1-4-1 avec Manuel Neuer dans les cages derrière Benjamin Pavard, Niklas Süle, Dayot Upamecano et Alphonso Davies. Corentin Tolisso se retrouve en sentinelle. Seul en pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Kingsley Coman, Thomas Müller, Jamal Musiala et Leroy Sané.

De son côté, le FC Barcelone s'articule en 3-4-3 avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart. Devant lui, Ronald Araujo, Gerard Piqué et Clément Lenglet prennent place. Les rôles de pistons sont assurés par Sergino Dest et Jordi Alba. Sergio Busquets est positionné en sentinelle auprès de Frenkie de Jong. Enfin, Memphis Depay prend la pointe de l'attaque avec Ousmane Dembélé et Gavi sur les ailes.

Les compositions

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Tolisso - Coman, Müller, Musiala, Sané - Lewandowski

FC Barcelone : Ter Stegen - Araujo, Piqué, Lenglet - Dest, Busquets, De Jong, Alba - Dembélé, Depay, Gavi

