OM : Roberto De Zerbi juge Strasbourg plus fort que l’OL

Deuxième du classementhttps://www.footadmin.com/#/footmercato de Ligue 1, à égalité de points avec le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille est plus que jamais en grande forme, notamment après son succès de prestige face à l’OL le week-end dernier (3-2). Mais pour Roberto De Zerbi, attention à l’excès de confiance. L’Italien considère d’ailleurs que le prochain match face à Strasbourg ne sera pas plus facile que celui face aux Gones. Bien au contraire.

La suite après cette publicité

« Je pense que c’est un match plus difficile que celui de Lyon parce qu’ils ont des joueurs qui courent plus, ils ont plus d’intensité. Aller à Lyon, c’est toujours une grosse affiche, un match de prestige entre guillemets et donc on peut penser qu’aller à Strasbourg, c’est moins attrayant, que Strasbourg est une équipe inférieure, mais ce n’est pas vrai. C’est une équipe qui marque énormément de buts, ils ont fait match nul à Lille le week-end dernier, mais ils auraient vraiment pu marquer un quatrième ou un cinquième but. Ils ont vraiment eu des opportunités, des occasions claires face au gardien. Je pense que c’est un match vraiment difficile, mais on veut l’emporter surtout, puisqu’on est en haut du classement et qu’on veut le rester ». Les Alsaciens apprécieront. Les Lyonnais sans doute moins.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire de l’OM peut vous rapporter 196€.

La suite après cette publicité

Suivez le match Strasbourg-OM sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.