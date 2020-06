L'UEFA dévoile la date du tirage au sort de l'édition 2020-2021 de la Ligue des champions

Le comité exécutif de l'UEFA a validé ce mercredi la modification du format de la Ligue des champions, de la Ligue des champions féminine et de la Ligue Europa. L'institution qui régit le football européen a ensuite annoncé que les quarts de finale de la Ligue des Champions, les demi-finales et la finale se disputeront entre le 12 et le 23 août prochain, à Lisbonne, dans les stades de Benfica (l'Estadio da Luz qui recevra la finale également) et du Sporting (José Alvalade). Les quarts auront lieu du 12 au 15 du huitième mois de l'année, les demies du 18 au 19 et la finale sera donc jouée le 23.

En marge de cette annonce importante, le comité exécutif a dévoilé les dates des tirages des phases de poules des prochaines éditions de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Le tirage au sort de la phase de poules de l'édition 2020/21 de l'UEFA Champions League aura lieu le 1er octobre 2020, alors que le tirage de la phase de poules de l'Europa League sera organisé le lendemain, le 2 octobre. Ces cérémonies auront lieu à Athènes, au Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre. Aleksander Čeferin a précisé en conférence de presse que le Final 8 disputé au Portugal ne serait pas répété à l'avenir.« Ce final 8 va être très intéressant, j’en suis sûr, mais c’est une décision forcée. On doit tout disputer en août. Ce n’est pas une idée pour le futur», a déclaré le président de l'UEFA.