Corée du Sud : Heung-min Son devrait participer à la Coupe du monde

Une opération réussie. C'est une bonne nouvelle et toutes les parties peuvent y trouver leur compte. Après avoir subi quatre fractures distinctes à l'orbite de l'œil contre l'OM lors de la 6e et dernière journée de Ligue des champions, la tendance concernant Heung-min Son (30 ans) quant à sa présence à la Coupe du monde semble positive suite à une intervention médicale, qui s'est bien passée.

Ce sont en tout cas les informations de The Telegraph. L'attaquant de Tottenham et le capitaine de la Corée du Sud aux 105 sélections paraît confiant pour participer à cette grande messe du football mondial. Pour rappel, son pays sera dans un groupe H coriace au Mondial avec l'Uruguay, le Portugal et le Ghana.