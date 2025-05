PSG : Mayulu content de son but et de la fin de saison

Face à Montpellier, lanterne rouge du championnat, le PSG a mis fin à une série de deux défaites consécutives en s’imposant largement (1-4) grâce notamment à un triplé de Gonçalo Ramos et un but du jeune Mayulu. Paris enchaîne ainsi sa 25e victoire en 33 journées de Ligue 1 cette saison.

Le jeune attaquant parisien, auteur du premier but du match (44e), a réagi après la rencontre : « Au début, c’était un peu dur pour se créer des occasions. Je suis content de mon but, il a permis de mener 1-0. Je suis très content d’avoir aidé l’équipe. On remercie le coach, il nous fait jouer (les jeunes). On essaye de lui rendre sa confiance sur le terrain. »