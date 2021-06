Droits TV : beIN Sports revient dans la partie !

La suite après cette publicité

La LFP va-t-elle réussir à sauver les apparences ? En quête d’un diffuseur pour les prochaines saisons (période 2021-2024) de Ligue 1 et de Ligue 2, l’instance dirigeante du football français est confrontée à un dilemme. Pour rappel, elle avait trouvé un accord avec Canal+ pour que la chaîne cryptée diffuse en intégralité la fin de l’exercice 2020-2021 de L1 suite au fiasco monumental de Mediapro. Or Canal+ avait rapidement fait savoir que la donne allait changer à partir de la saison suivante.

En clair, le groupe présidé par Maxime Saada ne souhaite diffuser que ce qu’il considère comme les deux meilleures affiches de chaque journée, à savoir celles du samedi après-midi et du dimanche soir (contre un chèque d’environ 370 M€ par an). Et rien de plus. Un problème pour la LFP qui doit trouver preneur pour les huit autres matches. Ces derniers temps, plusieurs scenarii ont alors été évoqués : la possibilité de négocier avec le média de streaming DAZN ou alors la création par la Ligue de sa propre chaîne (qui coûterait entre 10 et 11€ par mois aux abonnés).

beIN Sports prêt à revoir sa position

Mais c’était sans compter sur un rebondissement dévoilé par L’Équipe. Après de longs mois passés à faire la sourde oreille, beIN Sports pourrait finalement venir sauver les meubles ! La chaîne qatarie réfléchirait donc à reconsidérer sa position, mais à certaines conditions. Et sans surprise, ce sont des ristournes qui seront sans doute demandées à la LFP. Le diffuseur de LaLiga cible surtout un rabais pour les droits de la L2. Engagé auprès de la LFP jusqu’en 2024 à hauteur de 32 M€ annuels pour la diffusion de deux affiches par journée, beIN Sports voudrait faire baisser ce montant à 20 M€. En échange, la chaîne assurerait la diffusion des huit autres matches non diffusés actuellement.

Enfin, le média aimerait également revoir à la baisse le montant des droits TV internationaux de la L1. À l’heure actuelle beIN Sports paie 75 M€ par an. En position de force, la chaîne a donc des chances d’obtenir gain de cause. Ce qui serait toutefois une mauvaise nouvelle pour la LFP car le montant évoqué ci-dessous est déjà très faible comparé à ce qu’il se fait chez nos voisins européens (1,6 milliard/an en Premier League, 896 M€/an pour LaLiga, 371 M€/an pour la Serie A et 241 M€/an pour la Bundesliga). Une ristourne creuserait donc encore plus le fossé entre la L1 et ses concurrents. Mais après sa gestion très critiquée du dossier Mediapro, la LFP n’a plus vraiment le choix. Si beIN Sports revient dans le jeu, elle espère pouvoir récupérer entre 150 et 200 M€ par saison (en plus des 370 M€ payés par Canal+).