La ministre des Sports pourrait "confier une mission" à Jean-Michel Aulas

Depuis le 30 avril et la décision de la Ligue de Football Professionnel, Jean-Michel Aulas est sur tous les fronts pour tenter d'obtenir réparation. Le président de l'Olympique Lyonnais a même envoyé plusieurs courriers à la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Et cette dernière est revenue sur le sujet sur les ondes d'Europe 1, envoyant par la même occasion un message au boss des Gones.

« L’attitude de Jean-Michel Aulas me fait sourire et me fait poser des questions. Des courriers de lui, j’en reçois tous les jours. Arriver après la bataille c’est un peu tard. S’il défend l’intérêt général, je peux lui confier une mission », a déclaré la ministre des Sports ce samedi. On attend désormais la réponse de Jean-Michel Aulas.