CdM 2022 : le barrage entre l'Ukraine et l'Ecosse pourrait avoir lieu en septembre

Ce jeudi soir l'Ukraine et l'Ecosse auraient dû disputer leur demi-finale de barrage de Coupe du Monde. Seulement la guerre est passée par là et la priorité des Ukrainiens n'est pas le football. D'abord reportée au début de l'été, la rencontre pourrait se disputer en septembre selon The Sun. Steve Clarke, le sélectionneur écossais a réagi à la situation : «il est difficile de voir comment nous allons les affronter en juin. Il ne s'agit pas seulement de la rencontre, mais aussi du fait que les joueurs et le staff doivent se réunir, organiser un camp d'entraînement et mettre les joueurs sur le terrain pendant une période appropriée pour préparer un match aussi important. »

L'Ecossais est conscient de la situation et espère que tout cela rentrera dans l'ordre au plus vite : «Andriy Shevchenko, que j'ai connu à Chelsea, a bien parlé de la situation et a dit qu'il voudrait jouer. Mais vu la situation, je pense qu'ils devraient avoir le plus de temps possible pour essayer de faire en sorte que notre match ait lieu. C'est une situation horrible et plus vite nous saurons que nous allons jouer contre l'Ukraine à Hampden, mieux ce sera, car cela signifiera que la guerre s'est arrêtée et que nous essayons tous d'aller de l'avant». Ce report signifie également que le Pays de Galles, tombeur de l'Autriche grâce à un grand Gareth Bale, devra attendre plusieurs mois avant de connaître son adversaire en finale de barrage.