FFF : Amélie Oudéa-Castera salue la réaction de Kylian Mbappé

La ministre des Sports est encore une fois montée au créneau pour défendre la légende vivante de l’équipe de France, Zinédine Zidane, au lendemain de la sortie polémique de Noël Le Graët, lors d’une conférence de presse improvisée. Amélie Oudéa-Castera a notamment fait pression sur le Comité Exécutif de la Fédération française de football pour que des décisions soient prises rapidement, sans toutefois demander la démission du président de la FFF. «Il faut que le Comex s’en empare et s’exprime dessus. Le Comex aura de la matière sur le comportement sur président. Nos grands joueurs méritent mieux que ce qu’ils ont à la tête de leur Fédération» a notamment déclaré la ministre des Sports.

Amélie Oudéa-Castera en a également profité pour adresser ses félicitations à Kylian Mbappé, qui a été la première personnalité à avoir réagi dans la foulée les propos de Noël Le Graët. «Sa réaction était exemplaire. Il a tout dit en une ligne et demie. Bravo Kylian. Il a mis exactement les mots qu’on ressentait tous. C’est important que nos plus grands joueurs puissent s’exprimer quand d’autres plus grands joueurs sont abîmés» a-t-elle d’ailleurs confié après la réaction de l’attaquant parisien ce dimanche. Le président de la FFF ne s’est donc pas fait que des amis après cette nouvelle sortie polémique. Cette dernière pourrait même précipiter sa chute.

