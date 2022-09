PSG : du changement dans l'air

La suite après cette publicité

Ce samedi, sur les coups de 21 heures, le PSG se déplace à la Beaujoire pour y défier le FC Nantes d'Antoine Kombouaré pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1. Une rencontre s'intercalant dans un calendrier très chargé pour les deux équipes, les Parisiens entamant leur campagne de Ligue des champions mardi face à la Juventus, deux jours avant que les Canaris ne disputent leur premier match de Ligue Europa jeudi contre l'Olympiakos. En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a assuré qu'il allait encore procéder à plusieurs modifications de son équipe à Nantes.

« J'ai été satisfait de notre match à Toulouse, et de ceux qui n'avaient pas énormément joué depuis le début. C'était bien dans le rythme et ce que je souhaitais voir. Là, on va disputer un 3ème match en 6 jours. Il y aura des changements dans le XI de départ, avec en vue le match de mardi et de la série qui se présente, il faudra automatiquement qu'il y ait de la rotation. On va avoir un match difficile, dans un environnement qui pousse fort, face à un adversaire européen qui va avoir en mémoire la dernière réception du PSG l'an dernier (victoire 3-1 des Nantais le 19 février dernier, NDLR). Il faudra une équipe performante, mais ça ne sera pas le même XI de départ », a ainsi révélé l'entraîneur du PSG. Les joueurs sont prévenus.

