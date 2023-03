Sergio Conceição veut claquer la porte du FC Porto !

La suite après cette publicité

Deuxième du classement de LigaBwin à dix points de Benfica, le FC Porto est bien parti pour céder sa couronne de champion du Portugal au rival lisboète. Pas vraiment une surprise, puisque depuis la saison 2016/2017, les Dragões ont pris l’habitude d’être deuxièmes une année et champion l’année suivante. Sauf que ce n’est pas la joie dans le nord du Portugal. Coach du club nordiste depuis la saison 2017/2018 après un passage express au FC Nantes, Sergio Conceição est un technicien adoré et respecté au FCP après avoir glané trois titres de champion (2018, 2020, 2022), deux coupes du Portugal (2020, 2022), trois Supercoupes du Portugal (2018, 2020, 2022) et une coupe de la Ligue (2023). Mais ce dernier a beau avoir réussi de belles choses avec son équipe, il n’est pas content. Mais alors pas du tout.

Selon l’ensemble de la presse portugaise, Conceição a menacé de claquer la porte du FC Porto, et ce, avant la fin de la saison ! Ce n’est cependant pas la première fois qu’il brandit cette menace. Il l’avait fait en janvier 2020 après avoir perdu la finale de la coupe de la Ligue face à Braga (0-1) et un an plus tard, en septembre 2021, après une déroute contre Liverpool (1-5). Cette fois, il reproche à l’emblématique président portista (en place depuis 1982 !) Pinto Da Costa un manque d’investissement dans l’équipe première. Juste après l’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions face à l’Inter la semaine dernière, Conceição avait eu des mots très durs à l’encontre de sa direction.

C’est tendu entre Conceição et Da Costa

« Regardez tout ce que nous avons fait ici, avec 30 % de l’effectif de l’équipe B, 40 % de joueurs d’équipes moyennes, comme Paços de Ferreira, Santa Clara, Rio Ave, Famalicão… Et puis mon mérite est nul. (Pour expliquer l’échec de porto) on dit que c’est la faute d’Otávio, c’est Taremi qui se jette par terre, c’est Conceição qui est un trouble-fête. D’où ma protestation, mon silence ! Tout le monde dans le football portugais a besoin de plus, et il faut reconnaître tout ce que le FC Porto a fait avec ce qu’il avait. Ces cinq ans et demi ont été très difficiles, avec des années de fair-play financier, sans pouvoir recruter de joueurs et en ne vendant que pour équilibrer les comptes. C’est difficile et il y a eu très peu de reconnaissance. » Des propos auxquels a répondu son président avant-hier.

« Ce n’est pas vrai de dire qu’il y a un manque d’investissement. Nous avons acheté Grujic pour 9 millions, Veron pour 10 millions, David Carmo pour 20 millions et d’autres joueurs comme Eustaquio et d’autres. Il n’y a pas eu de manque d’investissement. (…) Tous ceux qui parlaient à l’époque du FC Porto devaient faire preuve d’une grande frustration. Nous avions le désir de passer, nous étions convaincus que c’était possible et le match a montré que cette pensée était raisonnable. Il a parlé avec de la frustration. Si j’avais également parlé, j’aurais été aussi frustré ». Record nous apprend toutefois que Conceição n’a pas du tout apprécié la réponse de son supérieur et que leur relation est plus que jamais tendue. Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien coach nantais pourrait bien débarquer sur le marché des entraîneurs plus tôt que prévu.