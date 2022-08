Dries Mertens fait ses adieux à Naples

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux en compagnie de son fils, l'attaquant international belge Dries Mertens (105 sélections, 21 buts) a tenu à faire ses adieux au Napoli. Le Diable Rouge, libre de tout contrat à 35 ans, aura passé neuf saisons dans le club partenopeo et aura défendu le maillot azzurro à 396 reprises, inscrivant 148 buts et délivrant 90 passes décisives. Son palmarès ? Deux Coppe d'Italie (2014 et 2020) et une Supercoupe d'Italie en 2014.

La suite après cette publicité

«Chers Napolitains, je savais que ce jour viendrait, mais je n'imaginais pas qu'il serait si difficile. Les records et les chiffres restent dans les livres, mais les gens restent dans mon cœur. Je suis fier que mon fils Ciro soit né ici et quand il fera le tour du monde, il sera napolitain. Je ne suis pas née ici, mais pendant neuf ans, Naples a été ma terre, une partie de moi. C'est pourquoi je garderai ma maison dans le Golfe, j'y retournerai autant que possible. Merci au club, aux camarades, à la ville. Je ne pars pas comme je le voulais, mais pour moi, ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir.»