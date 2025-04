Inter Milan - Bayern Munich : les compositions officielles

Suite et fin des quarts de finale de la Ligue des Champions ce mercredi avec un choc au sommet entre l’Inter Milan et le Bayern Munich. A domicile, les Lombards de Simone Inzaghi s’organisent dans un 3-5-2 classique avec Yann Sommer dans les cages derrière Benjamin Pavard, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni. Hakan Çalhanoğlu est placé comme sentinelle avec Nicolo Barella et Henrikh Mkhitaryan à ses côtés tandis que les couloirs sont occupés par Matteo Darmian et Federico Dimarco. Devant, Lautaro Martínez et Marcus Thuram sont associés en pointe.

De son côté, le Rekordmeister de Vincent Kompany s’articule dans un 4-2-3-1 avec Jonas Urbig comme dernier rempart derrière Konrad Laimer, Eric Dier, Kim Min-Jae et Josip Stanisic. Joshua Kimmich est placé en sentinelle auprès de Leon Goretzka. En attaque, Harry Kane est soutenu par Michael Olise, Thomas Müller et Leroy Sané.

Les compositions

Inter Milan : Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitarayan, Dimarco - Thuram, Martinez

Bayern Munich : Urbig - Laimer, Dier, Kim, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Olise, Müller, Sané - Kane