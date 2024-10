Maxime Gonalons annonce la fin de sa carrière

Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, de l’AS Roma ou encore du FC Séville, Maxime Gonalons a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Le milieu de terrain de 35 ans a annoncé sa décision sur les réseaux sociaux. « Merci football », a-t-il écrit aux côtés de publications retraçant les meilleurs moments de sa carrière.

Formé à l’OL, Gonalons a pris part à 334 matchs sous le maillot rhodanien entre 2009 et 2017. Vainqueur de la Coupe de France (2011-2012) et du Trophée des champions (2012-2013), il a ensuite joué en Italie et en Espagne, à Grenade, avant de revenir en France, du côté de Clermont, de 2022 à 2024. Il a également disputé huit rencontres avec l’équipe de France.