Les chiffres dingues de la défense de Burnley

En concédant un match nul, ce samedi, contre Preston (0-0), Burnley est devenu le premier effectif à enchaîner onze clean sheets consécutifs en Championship. Troisièmes de Championship après trente-trois journées (65 pts), les hommes de Scott Parker, invaincus depuis le 3 novembre contre Millwall (1-0), s’appuient surtout sur une défense de fer qui ne cesse de battre des records.

À noter ainsi que les Clarets n’ont pas concédé de but depuis 1 075 minutes. La dernière réalisation remonte au 21 décembre 2024 contre Watford (2-1). Depuis le début de la saison, Burnley a pris seulement neuf buts. Un record depuis la création d’un deuxième échelon en Angleterre, en 1892. Plus encore, de toute l’histoire de la Ligue anglaise de football, Burnley possède la meilleure moyenne de buts encaissés par match (0,27), devant Liverpool en 1978-1979 (0,38) et Chelsea en 2004-2005 (0,39). Impressionnant.