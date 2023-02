Majorque : Clément Grenier rêve de revenir à l’OL

Arrivé à Majorque libre de tout contrat en mars 2022, Clément Grenier a même prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 avec le club espagnol. Néanmoins, le joueur de 32 ans rêverait de revenir à l’Olympique Lyonnais. Il a d’ailleurs fait un appel du pied très prononcé à son club formateur au micro de RMC. «Ce serait magnifique. À 32 ans, il faut encore avoir des rêves. Ce serait magnifique de revenir à Lyon. Mon cœur est lyonnais, et tout le monde sait que j’aime ce club. Et évidemment que je me sens très bien physiquement» a tout d’abord confié le milieu de terrain français.

Même si Clément Grenier se sent bien à Majorque, l’ancien Lyonnais veut croire à un retour. «On ne sait jamais… Mais je ne me prends pas la tête avec ça. Je suis focalisé sur ma saison à Majorque et sur le maintien. Il nous reste dix-huit matchs à jouer à fond. Je me sens très bien ici avec ma famille. On verra ce qu’il se passe dans le futur» a notamment déclaré le principal intéressé avant d’avoir une dernière pensée pour l’OL : «mais je les suis de près, et je leur souhaite le meilleur pour cette fin de saison.»

