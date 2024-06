C’est le chaos total à Everton !

Passé tout proche du Championship (D2 anglaise) l’an dernier, Everton n’a cette fois-ci pas eu besoin d’attendre la dernière journée pour se sauver. 15e du championnat avec 40 points au compteur, soit 14 unités de plus que le premier relégable Luton Town, le club de la Mersey s’est assuré un avenir dans l’élite du football anglais. Mais la saison de Premier League vient à peine de s’achever que les Toffees font déjà face à un premier obstacle qui risque fortement d’entraver leurs projets sportifs, et de plonger la formation de Liverpool un peu plus dans la crise. En effet, Everton a annoncé via un communiqué officiel que le fonds d’investissement américain 777 Partners ne rachètera les pensionnaires du Goodison Park. La raison ? La date butoir fixée pour le rachat a expiré ce samedi.

«Everton Football Club souhaite fournir la mise à jour suivante à toutes les parties prenantes, et en particulier à ses supporters. L’accord entre 777 Partners et Blue Heaven Limited pour la vente et l’achat de la participation majoritaire dans le Club a expiré aujourd’hui. Le conseil d’administration du club reconnaît le niveau considérable de soutien financier que 777 Partners a apporté au club au cours des derniers mois et souhaite profiter de cette occasion pour les remercier pour cela. Le club continuera à fonctionner comme d’habitude, tout en travaillant avec Blue Heaven Holdings pour évaluer toutes les options pour la future propriété du club. Le conseil d’administration tient à remercier toutes les personnes liées à Everton pour leur patience au cours des derniers mois et réitère son engagement à fournir d’autres mises à jour lorsqu’il sera approprié de le faire via les canaux de communication officiels du club», a renseigné le 15e de Premier League.

Un véritable coup de massue pour le club de la Mersey et son actionnaire majoritaire, Farhad Moshiri. En septembre 2023, l’homme d’affaires irano-britannique (qui détient 94% des parts d’Everton depuis 2016) avait annoncé devant la presse britannique avoir entamé des négociations officielles avec le fonds d’investissement basé à Miami en Floride et implanté dans de nombreux secteurs comme le divertissement, l’aviation, l’assurance ou le sport. Pourtant, de sérieux doutes sur la solvabilité de la société américaine propriétaire du Genoa, du Standard de Liège, Vasco de Gama ou encore du Red Star, sont apparus ces derniers mois en Belgique et au Brésil, forçant de leur côté les autorités britanniques à redoubler de vigilance en surveillant étroitement le processus de reprise de la formation de Liverpool. Repoussé à de multiples reprises, le rachat d’Everton par 777 Partners, visée également par 16 plaintes aux Etats-Unis pour fraude et dettes impayés, n’aura donc pas lieu.

Déjà pénalisé d’un retrait de huit points en cours de saison pour avoir enfreint les règles du fair-play financier de la Premier League, Everton, qui s’apprête à quitter son enceinte mythique de Goodison Park pour déménager dans un stade plus grand (53 000 places) localisé à Bramley-Moore et dont le coût de construction avoisine les 650 millions d’euros, se retrouve dans l’obligation de procéder à une véritable saignée pour rentrer dans les clous et s’éviter de nouvelles sanctions avant le 30 juin. En ce sens, The Sun nous informe que de nombreux joueurs majeurs de l’effectif de Sean Dyche vont être placés sur le marché des transferts. Révélation de la saison chez les Toffees, Jarrad Branthwaite devrait être le premier à partir cet été. Le défenseur de 21 ans, qui a prolongé son contrat avec Everton jusqu’en 2027, jouit d’une très belle cote outre-Manche et intéresse Manchester United, en quête d’un renfort défensif. Dans la mesure où la presse britannique évalue sa valeur marchande aux alentours de 80M£ (soit plus de 90M€), l’Anglais pourrait rapporter gros à son écurie qui songe également à se séparer de Dominic Calvert-Lewin, en fin de contrat et ciblé par Newcastle, qui cherche à étoffer sa ligne d’attaque. Enfin, des éléments tels que Jordan Pickford, Dwight McNeil ou encore Amadou Onana pourraient être également sacrifiés. En d’autres termes, c’est le chaos à Everton !