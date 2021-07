Dani Ceballos veut rester au Real Madrid

La suite après cette publicité

Milieu de terrain espagnol prêté les deux dernières saisons à Arsenal, Dani Ceballos (24 ans), est de retour au Real Madrid. L'international espagnol (11 capes et 1 but) est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Merengues. S'il n'a pas été dans les plans de Zinedine Zidane auparavant, son avenir pourrait être différent depuis la nomination de Carlo Ancelotti en tant que coach du Real Madrid.

Interrogé par AS, Dani Ceballos a expliqué qu'il souhaiterait rester et s'imposer avec la Casa Blanca : «c'est clair, j'aimerais jouer pour le Real Madrid. Mais il faut savoir ce que veut l'entraîneur et il faut être objectif. Mais mon intention est de jouer l'année prochaine au Real Madrid. Je n'ai jamais regretté d'avoir signé pour le Real Madrid, c'est ce que tout joueur voudrait parce que vous savez qu'ils regardent les meilleurs footballeurs du monde. J'ai toujours voulu faire des choses importantes dans ce club et je vais me battre pour cela.»