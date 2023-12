CAN : la Guinée-Bissau veut sélectionner Batista Mendy

Dans moins d’un mois, la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations débutera. Organisé en Côte d’Ivoire, le tournoi se déroulera du 13 janvier au 11 février. Pour aller au bout de la compétition, la Guinée-Bissau compte sur ses meilleurs talents à l’image de Batista Mendy (23 ans). Depuis plusieurs années maintenant, la sélection guinéenne drague l’ancien joueur du SCO d’Angers. Et c’est encore le cas aujourd’hui.

La suite après cette publicité

La Guinée-Bissau souhaite qu’il participe à la CAN 2024. Il faut dire que le jeune milieu de terrain continue sa belle ascension. Transféré cet été à Trabzonspor, il a joué 10 rencontres toutes compétitions confondues, toutes en tant que titulaire. Le footballeur sous contrat jusqu’en 2027 enchaîne globalement les prestations convaincantes et ses débuts enchantent la Turquie. Pour cette raison, la sélection guinéenne, qui apprécie son profil, ses qualités et son talent, veut qu’il soit du voyage en Côte d’Ivoire. La balle est dans le camp de Mendy !