PSG : Neymar s'en prend lourdement à Fábio Aurélio et aux critiques

Buteur lors du Classique contre l'Olympique de Marseille, dimanche soir (2-1), Neymar n'échappe pas aux critiques. S'il est loin d'avoir réalisé la meilleure saison de sa vie, l'international auriverde est en forme en ce mois d'avril. Pourtant, cela n'est pas suffisant pour certains et l'ancien Barcelonais a été critiqué par Fábio Aurélio, ex-international brésilien. «Vous n'avez jamais entendu parler de problèmes en dehors du terrain (pour Messi et Ronaldo), mais Neymar est toujours impliqué dans des choses comme ça. Il a toutes les qualités, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Peut-être que certaines choses sont plus importantes pour lui que le football, je ne sais pas», a-t-il expliqué sur TNT Sport.

Fatigué de ces critiques, le numéro 10 du PSG s'est exprimé sur Instagram en critiquant l'ex-joueur de Liverpool. «Moralement, j'en ai marre de ces ex-joueurs qui sont là et qui n'ouvrent la bouche que pour dire de la merde. Cinq minutes d'interview et tout ce qu'il a fait, c'est parler de la vie des autres. Si vous voulez critiquer, critiquez. Mais dire des conneries comme ça, ce n'est pas possible», a-t-il lâché derrière son smartphone, suivi d'une story montrant son palmarès depuis ses débuts à Santos.