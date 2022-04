PSG - OM : les notes du match

La suite après cette publicité

En clôture de la 32ème journée de Ligue 1, le PSG recevait l'OM pour le fameux Classique du Championnat de France. Sur le papier, cette rencontre était alléchante entre le premier et le deuxième et entre deux effectifs plutôt séduisants. Mauricio Pochettino alignait d'ailleurs son trio devant Messi, Neymar et Mbappé alors que Sampaoli jouait la sécurité avec Payet et Under devant Gerson notamment. Mais sur le terrain, on ne peut pas dire que le spectacle a été au rendez-vous malgré les buts. Et ce n'est pas Thierry Henry qui dira le contraire.

Dominateur, le PSG ouvrait tout de même le score en début de rencontre grâce à Neymar. Sur une merveille d'ouverture de Verratti, le Brésilien s'arrachait et touchait le ballon qui filait dans le but vide, Pau Lopez ayant mal anticipé la trajectoire (1-0, 12e). Mais les Marseillais parvenaient à revenir sur une demi-occasion et sur une nouvelle bourde de Donnarumma qui boxait mal le ballon sur un corner. Un ballon qui profitait à Caleta-Car qui poussait tranquillement le cuir (1-1, 31e). Il s'en est suivi une longue passe à dix des Parisiens et des Marseillais sans jamais être dangereux. Il a fallu une petite main de Rongier avant la pause pour permettre à Mbappé (45e+3) de transformer un penalty et de devenir par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire des Classiques (7).

Un Classique loin d'être électrique

Au retour des vestiaires, conscient des difficultés de son équipe, Sampaoli décidait de faire sortir Under pour l'homme en forme du moment : Amine Harit. Mais le Marocain n'a pas suffi pour enflammer la rencontre et mettre plus de rythme. Côté parisien, quelques fulgurances de Mbappé ou Neymar ont permis aux téléspectateurs de ne pas s'endormir trop vite dans ce match, mais pas de quoi vraiment mettre de l'ambiance dans un Parc des Princes plein, mais bien calme.

Et à force de ne pas saisir leur chance, les Parisiens ont failli être punis en fin de match, mais une légère position de hors-jeu empêchait Saliba d'égaliser (86e). Le score ne bougera pas dans un Classique très décevant ce dimanche soir. Le PSG se rapproche encore un peu plus de son dixième sacre en Ligue 1 alors que l'OM, qui n'a jamais réellement tenté de revenir dans cette rencontre, garde toujours sa légère avance (3pts) sur Rennes, troisième. Mais tout reste à faire dans la course à la qualification pour la Ligue des champions pour le club olympien.

L'homme du match

Neymar (8) : le Brésilien a confirmé sa belle forme du moment. C'est d'abord lui qui, d'un subtil lob en pleine course, a lancé les hostilités au Parc. Avant d'obtenir le penalty transformé par Mbappé (45e+5). On a surtout senti le n°10 du PSG discipliné et impliqué dans ses nombreux efforts, même défensifs. Dans tous les bons coups, notamment avec Mbappé, il a fait très mal à la défense olympienne. Averti pour une faute inexistante sur Guendouzi, ayant eu le don de le faire sortir de ses gonds. Un aspect toutefois moins apprécié chez l'ancien du Barça.

Paris Saint-Germain

Donnarumma (3) : voilà qui ne va pas arranger son cas. Il est responsable sur le but de l'OM pour avoir tergiversé sur corner (31e), et ce alors qu'il s'était déjà montré hésitant sur le précédent (30e). Il n'a également pas toujours mis ses partenaires dans les meilleures dispositions balle au pied. S'il n'a pas eu grand-chose à faire autrement, l'Italien a même reçu un carton jaune en fin de match pour gain de temps après une sortie bizarre. La victoire rend peut-être la pilule plus facile à avaler pour lui comme pour les supporters.

Hakimi (5) : le latéral droit marocain a été fidèle à lui-même. Il a énormément couru et multiplié les aller-retour dans son couloir, proposant énormément offensivement sans toutefois jamais vraiment porter le danger dans la surface de Lopez. Défensivement, il a affiché un bel esprit de combativité et peu été mis en difficulté par les joueurs de l'OM.

Marquinhos (7) : le capitaine du PSG a respecté son rang et fait honneur à son statut dans ce Classique face à l'OM. Il a repoussé tous les assauts adverses (6 dégagements), en véritable patron (28e, 30e), réalisant aussi des retours et interventions en taulier comme le Parc les aime et dont il a le secret (45e+1, 70e).

Kimpembe (6) : l'international français a fait parler l'expérience dans choc de Ligue 1 et réalisé un match solide. Costaud au duel (3/4) et bien en place sur ses appuis, il a assez bien muselé les attaquants de Marseille, même si une perte de balle évitable aurait pu coûter cher à Paris (28e).

Mendes (5,5) : le latéral gauche parisien a plutôt bien contenu Ünder et bien géré la profondeur dans son duel attendu face au Turc. Sur le plan offensif, l'international portugais a tenté d'amener de la vitesse et de la percussion à chaque fois qu'il montait et devait proposer quelque chose à Neymar et ses coéquipiers, disparaissant néanmoins un peu plus en seconde période. Averti

Danilo (4) : il a mis de l'impact dans les duels (6/11), faisant ce que Pochettino, son entraîneur, attend de lui, dans son registre. Il a tout de même commis quelques pertes de balle évitables (10). Cela a aussi été plus compliqué quand il a dû faire le jeu avec le cuir entre les pieds, mais il a compensé avec son envie et sa combativité.

Verratti (7) : il a, comme à l'accoutumée, touché beaucoup de ballon (78, 94 de passes réussies). Comme souvent là aussi, c'est lui qui a dicté le jeu parisien et donné le tempo dans l'entrejeu, à l'instar de sa superbe ouverture décisive pour Neymar (12e). Le tout en étant toujours aussi précieux défensivement, devant sa défense, avec ses tacles glissés à gogo, comme sur cette intervention dans les pieds de Guendouzi (14e). Averti pour un tacle... des mains sur le joueur prêté par Arsenal (18e). Remplacé par Ramos (88e).

Gueye (5) : élément moteur dans la récupération, n'hésitant pas à venir embêter très haut les premiers relanceurs marseillais, le vainqueur de la dernière CAN avec le Sénégal a gratté beaucoup de ballons dans ce Classique, en perdant dans le même temps très peu (4). L'ancien milieu d'Everton s'est aussi montré assez disponible à la construction (97% de passes réussies). Averti pour un accrochage sur Harit (46e). Remplacé par Wijnaldum (81e).

Messi (6) : la Pulga n'a pas marqué, mais son match peut donner le sourire aux fans parisiens. Très impliqué et avec de la bonne volonté, l'ancien capitaine du Barça a donné quelques coups de reins (3 dribbles réussis sur 3 tentés) et distillé quelques caviars, à l'instar de cette superbe ouverture qui aurait pu être décisive pour Mbappé (74e). Il a aussi inscrit un but refusé pour un hors-jeu de Mendes (40e) qui aurait récompensé un match intéressant de sa part, surtout en deuxième période.

Mbappé (6) : le meilleur buteur de Ligue 1 (21 buts) a encore fait parler la poudre en transformant un penalty obtenu par Neymar (45e+5). Une juste récompense, tant il a tenté mais aussi parfois gâché, à l'image de cette reprise ratée après un une-deux avec Neymar (38e). À noter qu'il a été privé du doublé pour une légère position de hors-jeu sur un service de Messi (76e), et que sa connexion avec Neymar était assez bonne contre l'OM. Remplacé, après avoir écopé d'un jaune, sous les acclamations du Parc des Princes, par un Icardi lui sifflé à son entrée en jeu (90e+2).

Olympique de Marseille