L'Angleterre s'arrache Ryan Gravenberch

La suite après cette publicité

L'été prochain, on le sait, le bal des fins de contrat va être assez impressionnant. Lionel Messi et Sergio Ramos vont quitter leur club respectif, en France, Memphis Depay et Florian Thauvin devraient aussi faire leurs valises quand, en Angleterre, Sergio Agüero va quitter Manchester City et que Georginio Wijnaldum va dire au revoir au Reds de Liverpool. Justement, le cas du Néerlandais nous intéresse.

Rien de très nouveau à son sujet, il devrait s'engager avec le FC Barcelone, où Ronald Koeman lui fait les yeux doux depuis presque une année maintenant. Mais Jürgen Klopp et ses dirigeants auraient déjà ciblé le remplaçant qu'ils souhaitent. Et quoi de mieux qu'un Néerlandais pour remplacer un Néerlandais ? C'est visiblement ce que pensent les pensionnaires d'Anfield puisqu'ils ont coché le nom de Ryan Gravenberch.

Jeune, mais grosse expérience

Le milieu de terrain néerlandais de l'Ajax Amsterdam est encore un très jeune joueur (18 ans). Mais cela ne l'empêche pas de jouer beaucoup : 34 matches, 34 titularisations cette saison toutes compétitions confondues. Il y a près de deux ans maintenant, son nom avait déjà circulé du côté de la Juventus Turin sans que l'affaire ne se poursuive. Depuis, il a donc débuté à un très haut niveau avec son club formateur.

Il est déjà évalué à 35 millions d'euros et selon The Express, Chelsea serait aussi dans la course à sa signature. Avec trois sélections, déjà, pour l'équipe séniors des Pays-Bas, Gravenberch dispose d'une solide expérience malgré sa jeunesse. Surtout, pour les deux clubs anglais, il va falloir vite agir avant qu'on le revoie en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est ce qui s'était passé pour Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong. Vous connaissez la suite.