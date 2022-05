OL : le joli geste de Moussa Dembélé

Ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais va affronter le FC Nantes pour le compte de la 37eme journée de Ligue 1. Et pour cette dernière de la saison au Groupama Stadium, Moussa Dembélé en a profité pour réaliser une belle action. En effet, l’attaquant a invité 14 jeunes de l’Hébergement éducatif du Cantin. Un centre qui accueille des adolescents de 13 à 18 ans en difficultés sociales et familiales et qui les aide à s’insérer au mieux dans la société en assurant leur hébergement, leur protection, leur soin et leur accompagnement socio-éducatif. Après leur avoir donné des maillots cette année, Dembélé a donc décidé de laisser parler son grand cœur à nouveau en invitant ces jeunes au stade ce soir.

Une belle initiative dont nous parle Samir Hannachi, l’un des éducateurs qui œuvre sans relâche. « Notre foyer accueille des jeunes avec des problématiques différentes. On a par exemple des mineurs non accompagnés qui ont traversé l’Afrique. On vient aussi en aide à des personnes qui ont subi des maltraitances de la part de leurs parents, des viols, etc… Notre équipe est là pour les assister et essayer de les construire en tant qu’adultes. La relation entre Moussa et nous s’est nouée super rapidement par l’intermédiaire d’un ami qui s’appelle Philippe. Il a contacté son agent et trente minutes après, j’avais déjà une réponse. Avant cela, on avait déjà sollicité quelques personnalités et des influenceurs mais c’était toujours resté sans réponse. Comme j’avais déjà entendu que Moussa était une personne très impliquée dans le milieu associatif, puisqu’il a fait construire un hôpital au Mali, on l’a contacté. Il a répondu directement. Ensuite, pour une personne qui n’est pas de la région lyonnaise, c’est quelqu’un qui est vraiment attaché à Lyon. Il nous avait déjà aidé à distribuer des maillots dédicacés à quelques jeunes du foyer. Ce sont de petits gestes qui comptent beaucoup pour ces jeunes-là, qui sont en général abandonnés. Qu’une personne de sa stature s’intéresse à eux et les reconnaisse, ça leur fait plus que plaisir. En ce qui concerne son geste de ce soir, je vous avoue qu’on lui avait rien demandé. Son agent nous a prévenu que Moussa avait l’intention d’inviter les jeunes du foyer pour le dernier match à domicile pour célébrer la fin de saison et ensuite passer un peu de temps avec eux. Ca nous a fait super plaisir et chaud au cœur. On a répondu positivement à son appel et ce soir, on va passer une bonne soirée. Il n était vraiment pas obligé de le faire. Et il le fait vraiment de bon cœur. Ça nous fait plaisir. On est une association et on a quelques moyens. Mais ce genre de relation n’a pas de prix. C’est surtout de l’humain au final. Ces jeunes ont vécu des choses très difficiles et depuis une semaine ils nous en parlent, nous disent : "quand est-ce qu’on va voir Moussa ?" » Un geste de grande classe de la part de Moussa Dembélé qui va mettre des étoiles dans les yeux de ces jeunes.