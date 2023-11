Vidéo : le splendide coup franc de Raheem Sterling

C’est l’un des chocs de cette 13e journée de Premier League. En marge du match nul entre Manchester City et Liverpool (1-1), Newcastle et Chelsea croisent le fer à St James Park, ce samedi. Très vite, les Magpies ont pris le jeu à leur compte et ont, logiquement, ouvert les hostilités par l’intermédiaire d’Alexander Isak (1-0, 13e). Une joie de courte durée pour les locaux puisque Raheem Sterling est sorti de sa boîte au moment opportun en signant l’un des buts du week-end en Angleterre.

À la baguette d’un coup-franc plein axe à l’entrée de la surface adverse, l’international anglais s’est chargé d’enrouler une splendide frappe qui est venue se loger directement dans la lucarne de Nick Pope, laissant le portier britannique de marbre (1-1, 23e). Une réalisation qui a permis aux Blues de se relancer dans cette partie et de rejoindre les vestiaires sur un score de parité.