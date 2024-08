PSG : Ilyes Housni pisté par le HAC ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Paris Saint-Germain, Ilyes Housni (19 ans) n’entre, aujourd’hui, pas forcément dans les plans du club de la capitale. Revenu d’un prêt du côté d’Al-Sadd SC, l’attaquant franco-marocain a d’ailleurs vécu un dernier exercice assez contrasté avec un petit but en six apparitions. De retour dans la Ville Lumière, le natif de Créteil pourrait donc profiter de cette fin de mercato estival pour retrouver un nouveau challenge excitant.

Ces dernières heures, plusieurs sources, dont le10sport, ont ainsi évoqué un intérêt du HAC concernant la jeune pépite parisienne. Si certains ont, à ce titre, évoqué un prêt avec option d’achat, la donne est cependant bien plus complexe. Ainsi et selon nos dernières informations, si la possibilité de voir Housni débarquer dans la cité portuaire existe bel et bien, nous sommes en mesure de vous affirmer que l’opération demeure, à ce jour, très complexe. Reste désormais à savoir si l’ensemble des parties parviendront à trouver un terrain d’entente dans la dernière ligne droite de cette fenêtre estivale…