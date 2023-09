Un cadre du PSG se fait démolir dans son pays, Manchester United sous pression pour gérer une énorme crise médiatique

Donnarumma sur la touche

À la Une des journaux italiens, on retrouve toujours Gigio Donnarumma. Le portier du PSG est actuellement sur le banc des accusés pour le match nul contre la Macédoine. Il n’a pas réussi à sauver les siens sur le coup franc de Bardhi, et pour de nombreux journalistes italiens, Donnarumma n’est plus si intouchable que ça en équipe nationale. Pour La Gazzetta Dello Sport, le point culminant de sa carrière, c’est la finale de l’Euro remporté à Wembley en 2021, depuis, c’est un va-et-vient continuel entre bonnes et mauvaises prestations. Il y a la tentation de lui coller l’étiquette de joueur surestimé. Dans son pays, on lui reproche sa déclaration : «le temps est venu de grandir à nouveau», au moment de quitter Milan pour Paris, car depuis, il semble avoir stagné et n’avoir corrigé aucun de ses défauts. Des journaux, comme le Corriere Dello Sport, réclament du changement au niveau de la sélection, d’autres jeunes gardiens devraient faire leurs débuts prochainement comme titulaire pour, peut-être, déloger Donnarumma. Guglielmo Vicario et Alex Meret sont les favoris.

Les bannis d’United

C’est une crise médiatique sans précédent à Manchester United. Le club doit rapidement s’occuper du cas des bannis de l’effectif comme l’écrit The Sun sur sa première page ce lundi. Visé par des accusations de violences conjugales de la part de son ex-partenaire et deux autres femmes ces derniers jours, Antony a été écarté du groupe mancunien jusqu’à nouvel ordre. Ce congé exceptionnel lui a été accordé pour organiser sa défense juridique. Mais bon, pour les tabloïds anglais, cela ressemble plus à une mesure de précaution de la part des dirigeants de Manchester, qui a déjà dû gérer un problème semblable avec Mason Greenwood. Il continuera à recevoir son salaire et pourra rejouer à n’importe quel moment, car il n’a pas été suspendu par la fédération ou la ligue professionnelle. Erik ten Hag doit aussi gérer le cas Jadon Sancho. D’après le Daily Telegraph, le manager néerlandais doit s’entretenir ce lundi avec son joueur. C’est la première fois qu’ils vont se retrouver face à face depuis que le coach a accusé l’ailier anglais de 23 ans de ne pas en faire assez pour mériter une place dans le onze de départ du club. Les tensions vont peut-être enfin se tasser.

Soulagement en Espagne pour la Coupe du Monde 2030

En Espagne, ce qui fait les gros titres, c’est bien évidemment l’affaire Rubiales. Forcé de présenter sa démission après le tollé du baiser forcé à Jennifer Hermoso sur le podium du Mondial, Luis Rubiales a enfin présenté sa démission hier. La nouvelle est presque célébrée à la Une de tous les journaux espagnols. D’après Marca et AS, dans les couloirs de la Fédération, la déclaration a fait l’effet d’une bombe. Les collaborateurs l’ont reçu avec «étonnement et soulagement». Tous sont soulagés de le voir partir, car s’il était resté en poste, cela aurait pu pénaliser le pays pour la candidature à l’organisation de la Coupe du Monde 20230. Reste maintenant à savoir qui sera son successeur.