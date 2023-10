PSG : l’impressionnant retour de Kang-In Lee

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée à Paris, Kang-in Lee est en grande forme. D’ailleurs, ses débuts avec le PSG ont été plus que satisfaisants et ont fait plaisir à de nombreux supporters parisiens. Recruté à faible prix en provenance de Majorque (22 M€), le dynamiteur sud-coréen a parfaitement rempli son rôle de remplaçant de luxe au sein de l’escouade de Luis Enrique. Pourtant, dès la mi-septembre, il a dû rejoindre le Pays du matin frais afin de disputer les Jeux Asiatiques.

Même si quelques pépins physiques avaient entaché ses débuts sous la tunique francilienne, il a enfin pu enchaîner avec sa sélection. Pourtant, ses jeux Asiatiques, ponctués par 3 titularisations en 5 matches, n’ont pas été une franche réussite sur le plan individuel malgré leur sacre collectif à l’issue du tournoi face au Japon (2-1). Après cette épopée à l’occasion des Jeux Asiatiques, l’ancien du Valence CF a enchaîné avec la sélection de la Corée du Sud qui affrontait la Tunisie et le Vietnam en octobre.

3 buts et 1 passe décisive lors de la trêve internationale d’octobre

Et c’est le moment durant lequel Kang-In Lee a brillé. Positionné en tant que milieu offensif face aux Aigles de Carthage, le joueur de 22 ans a rayonné et a inscrit 2 buts lors d’un succès large (4-0). Homme du match, le natif d’Incheon a pu enchaîner lors de la deuxième rencontre qui avait lieu ce mardi face au Vietnam. Face aux voisins asiatiques, le Parisien a alors disputé l’intégralité de la rencontre, excentré sur le côté droit d’un 4-4-2 qui s’est avéré fructueux pour les hommes de Jürgen Klinsmann.

A l’issue de la rencontre remportée sur un score fleuve (6-0), Lee Kang-In a inscrit 1 but et délivré une passe décisive. Avec ses deux performances éblouissantes, nul doute que Lee s’est assuré un avenir serein avec la Corée du Sud. De plus, son regain de forme pourrait faire beaucoup de bien à un PSG qui n’a que très peu de certitudes pour le moment.