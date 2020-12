Didier Deschamps ne s'en fait pas pour Patrick Vieira

Les champions du monde 1998 ne connaissent pas tous la même réussite dans leur carrière d'entraîneur. Si Laurent Blanc et Didier Deschamps ont raflé quelques trophées, ce n'est pas vraiment le cas pour Thierry Henry ou Patrick Vieira. Ce dernier vient d'ailleurs d'être démis de ses fonctions à l'OGC Nice après une série de mauvais résultats et un jeu collectif qui n'avait pas pris. Il a reçu le soutien en conférence de presse de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus n'est pas très inquiet pour son ancien partenaire et assure qu'il retrouvera rapidement un poste.

«C'est toujours un moment difficile même si ça ne m'est encore jamais arrivé. On m’avait dit qu’il fallait se faire virer au moins une fois pour devenir un bon entraîneur. Je ne le suis toujours pas (rires). Il a les épaules suffisamment larges, le caractère aussi. Il a fait presque trois ans, c’est déjà au-dessus de la moyenne. L’aventure à Nice se termine. Il y a un manque de résultats mais pas de doute qu’il va rebondir car il a cette passion. Il a tout pour être un bon entraîneur. Forcément ça doit être un moment difficile pour lui. Il a encore une longue carrière devant lui. Je ne me fais pas de souci.» Vieira appréciera le message.