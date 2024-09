Justice : la réaction du clan Wissam Ben Yedder

Ce mercredi, Wissam Ben Yedder (34 ans) attendait de savoir à quelle sauce il allait être mangé. Au cœur de plusieurs affaires extrasportives ces derniers mois, le Français est poursuivi pour «« agression sexuelle, refus d’obtempérer et conduite en état d’ivresse » pour des faits présumés remontant à la nuit du 6 au 7 septembre 2024. Hier, l’ancien joueur de Monaco, dont le procès a été fixé au 15 octobre, a d’ailleurs proposé de suivre une cure de désintoxication à l’alcool afin d’éviter d’aller en prison. Ses arguments et ceux de ses conseils ont visiblement convaincu la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a décidé de maintenir le contrôle judiciaire du footballeur, qui évite donc la détention provisoire et qui se présentera donc libre à son procès.

Après ce verdict, l’avocate de WBY, Me Hasna Louze, s’est exprimé au micro de RMC Sport : «c’est une décision juste et qui s’imposait. La cour d’appel a décidé de confirmer la décision du juge de la JLD de Nice et il a donc considéré que la détention n’était pas du tout indiquée dans le cas de M. Ben Yedder. Ce dont il a besoin aujourd’hui, c’est de se soigner et de préparer sa défense sereinement. Donc c’est une décision très satisfaisante (…) C’est sur sa proposition qu’un protocole de soin a été mis en place. Donc, on verra en fonction des contraintes du contrôle judiciaire, qui sont actuellement en place, quel protocole de soin est indiqué. Mais il y aura, très certainement, des soins très réguliers au CHU et avec l’aide de psychiatres et de psychologues privés. C’est un soulagement. Et encore une fois, comme l’a considéré le tribunal, la détention aurait vraiment été terrible pour M.Ben Yedder, et absolument pas indiquée et nécessaire.» Le message est passé…