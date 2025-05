Luis Enrique prépare une grosse surprise face à l’Inter, Naples va tout chambouler

Barcola, la surprise du chef ?

Samedi soir, les Parisiens affronteront l’Inter Milan en finale de Ligue des Champions, l’occasion pour le PSG de remporter la première C1 de son histoire et la deuxième pour un club français. «En route pour Munich» écrit Le Parisien. L’effectif de Luis Enrique se réunira demain et va préparer cette finale de la même manière que les autres rencontres cette saison. En revanche, on pourrait bien avoir une petite surprise dans le onze de départ du PSG, Bradley Barcola aurait une longueur d’avance sur Désiré Doué. Un changement par rapport aux derniers gros matches que le PSG a joués où Barcola était souvent remplaçant au coup d’envoi, cette fois l’ancien lyonnais pourrait débuter avant très sûrement de laisser sa place à Désiré Doué.

Ça bouge à Naples

A peine sacré champion d’Italie, Naples va tout révolutionner. Conte vient juste de décrocher le titre avec Naples, mais il a laissé planer le doute sur son avenir, résultat la Vieille Dame veut le faire revenir. «La Juve se tourne vers Antonio Conte», titre La Gazzetta dello Sport au lendemain de la dernière journée. Pourtant Igor Tudor est toujours là et il a fait le job en se qualifiant en Ligue des Champions. C’était tendu hier soir, mais la Juve s’est imposée 3-2 sur la pelouse de Venise grâce notamment à un très bon Randal Kolo Muani. Donc si la Juve veut Conte, Naples doit se bouger et l’une des priorités s’appelle Massimiliano Allegri pour le remplacer. Toujours à Naples, Kevin De Bruyne pourrait bien être la première recrue du champion d’Italie. Le journal au papier rose évoque même un très gros salaire de plus de 20 millions d’euros sur deux saisons, ce qui pourrait convaincre le milieu belge de poursuivre sa carrière en Italie.

Aston Villa enrage

Aston Villa a tout gâché, mais surtout Aston Villa crie au scandale. Les Villans ont perdu 2-0 à Manchester United hier, une défaite qui coûte la qualification en Ligue des Champions. La rencontre a été entachée par une grossière erreur d’arbitrage qui a vu le but de Morgan Rogers, pourtant licite, être annulé par l’arbitre Thomas Bramall. Ce dernier avait sifflé une faute inexistante sur le portier mancunien Altay Bayındır avant même que le ballon ne franchisse la ligne. Problème, le VAR confirmait l’absence de faute, mais l’arbitre ayant sifflé avant la fin de l’action, impossible de revenir sur la décision. Dans la foulée, United ouvrait le score. Unai Emery et ses joueurs enragent sur ce but refusé à Morgan Rogers, Aston Villa envisagerait même de porter plainte. Aston Villa annonce avoir écrit une lettre l’organisme responsable de l’arbitrage des matchs du football professionnel anglais.