Wissam Ben Yedder évite la détention provisoire !

La longue descente aux enfers se poursuit pour Wissam Ben Yedder. L’attaquant de 34 ans ne fait plus parler de lui sur les terrains de football et il s’illustre pour ses déboires en dehors des terrains. Depuis plusieurs mois maintenant, l’ancien joueur de l’AS Monaco est impliqué dans plusieurs affaires extra-sportives qui concernent notamment des agressions sexuelles. En mai dernier, Ben Yedder avait notamment été jugé pour viol, agression sexuelle et tentative de viol sur deux jeunes femmes de 18 et 19 ans. Confronté à ces dernières, il était resté sur sa position alors que son frère était également impliqué dans cette affaire. Une affaire parmi tant d’autres puisque l’international français aurait également versé 1,6 million d’euros, sous les conseils de ses anciens représentants, pour calmer une femme qui allait porter plainte contre lui pour un autre viol présumé en septembre 2022.

Mais ce n’est pas tout. Ces deux affaires n’ont visiblement pas calmé le buteur de 34 ans. Au début du mois de septembre, il a été placé en garde à vue. Il aurait abusé d’une jeune femme née en 2001 dans les Alpes-Maritimes. Il aurait notamment tenté d’abuser d’elle dans sa voiture à de nombreuses reprises avant qu’elle réussisse à s’enfuir pour rejoindre son groupe d’amis. En état d’ébriété, il a été rattrapé par la police quelques heures plus tard après un refus d’obtempérer. Placé en garde à vue, l’ancien du Téfécé a été envoyé en comparution immédiate et placé sous contrôle judiciaire strict dans l’attente de son audience qui devait d’abord se tenir le 15 octobre prochain.

Ben Yedder évite la prison pour l’instant

Mais voilà, le Parquet avait réclamé la détention provisoire et avait fait appel de la décision de justice. L’audience s’est finalement tenue ce mardi et alors que Ben Yedder a reconnu les délits routiers, et s’est vu confisquer son permis de conduire, il continue de nier toute agression sexuelle. Pour éviter la prison, l’ancien joueur du Séville FC et ses avocates ont proposé une cure de désintoxication à l’alcool plutôt qu’une détention provisoire. Ben Yedder a déjà commencé à suivre un psy et s’est également rendue à une réunion des alcooliques anonymes alors que ses avocates se sont déjà rapprochés du CHU de Nice pour une cure de 15 jours contre l’alcool qui nécessite un enfermement strict.

Ce mercredi, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence devait rendre sa décision concernant ce dossier et elle a décidé de maintenir le contrôle judiciaire de Wissam Ben Yedder en l’état. Il évite donc la détention provisoire et comparaîtra libre à son procès. Wissam Ben Yedder échappe donc à la prison jusqu’au 15 octobre prochain au moins. À cette date, l’ancien capitaine monégasque sera jugé sur le fond de l’affaire cette fois, c’est-à-dire pour agression sexuelle en état d’ivresse, alors qu’il est toujours sous contrôle judiciaire et mis en examen pour viol dans le cadre d’une autre affaire.