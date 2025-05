Naples : Kevin De Bruyne va toucher un gros salaire

Après des années de bons et loyaux services, Kevin De Bruyne (33 ans) ne sera plus un joueur de Manchester City le 1er juillet prochain. Mais le milieu de terrain belge a déjà trouvé une porte de sortie puisqu’il va rejoindre Naples, sauf retournement de situation. Ce lundi, Il Mattino assure d’ailleurs que l’affaire est quasiment dans le sac. Le joueur et sa famille ont déjà trouvé une maison et les agents du joueur sont attendus dans la semaine en Italie afin de régler les derniers détails de cette opération.

En attendant, le média transalpin révèle que les Partenopei ont offert un contrat de deux ans avec une année en option et un salaire de 8 millions d’euros par an à KDB ainsi qu’une grosse prime à la signature. De son côté, la Gazzetta dello Sport dévoile d’autres chiffres. La publication au papier rose évoque un salaire de 5,5 M€ par saison et une prime à la signature de 10 M€. Ce qui est sûr, c’est que le De Bruyne va s’en mettre plein les poches.