Atlético : Julian Alvarez prend une décision forte pour son avenir

Révélation de la saison des Colchoneros après plusieurs années à jouer les supersubs derrière Erling Haaland, Julián Álvarez restera à l’Atlético la saison prochaine. Selon Marca, personne, ni joueur ni club, n’envisage un autre scénario que de continuer à profiter de l’instinct du buteur d’Alvarez au Metropolitano.

Avec 29 buts cette saison dont 17 en Liga, l’Argentin réalise une saison numérique impressionnante au milieu du système défensif si cher à Diego Simeone. En plus d’être décisif, il ne rechigne pas à l’effort défensif et à produire des courses létales dans le dos des défenseurs, ce qui en fait le complément offensif parfait. Si des rumeurs sont nées concernant un départ vers le FC Barcelone, elles ne sont pas d’actualité, à l’approche des élections à la présidence des Blaugranas. Alvarez est et restera un Colchonero.