L’ancienne sensation Girona va encore se faire piller !

L’effet de mode est passé pour Girona. La saison dernière, la bande de Michel avait assommé la Liga en arrachant une belle troisième place derrière le Real Madrid et le FC Barcelone. Obtenant une qualification historique en Ligue des Champions, le club catalan s’était notamment distingué par un jeu léché et offensif. Lors de l’été 2024, de nombreux cadres ont été vendus comme Artem Dovbyk (AS Roma) et Aleix Garcia (Bayer Leverkusen) tandis que les prêts d’Eric Garcia (FC Barcelone), Yan Couto (Manchester City puis vendu au Borussia Dortmund) et Savinho (Troyes puis vendu à Manchester City) avaient pris fin. Cinq départs majeurs que le club catalan a tenté de compenser avec les arrivées de Yaser Asprilla (18 M€, Watford), d’Abel Ruiz (9M€, Braga), de Ladislav Krejci (8M€, Sparta Prague), de Bojan Miovski (6,5M€, Aberdeen) d’Alejandro Francés (3,5M€ Saragosse) et Donny van de Beek (500 000 euros, Manchester United).

Dans le même temps, Bryan Gil (Tottenham), Arthur Melo (Juventus), Arnaut Danjuma (Villarreal) et Oriol Romeu (FC Barcelone) sont arrivés en prêt. Un été de grands changements pour Girona qui a ainsi découvert la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. La pression était importante pour les Blanquivermells qui se devaient de bien figurer après une saison précédente de haute facture. Mais finalement cela ne s’est clairement pas passé comme prévu. Pas épargné par les pépins physiques, l’effectif de Michel a connu de nombreuses perturbations au fil de la saison et l’agencement du onze type a eu du mal à se mettre en place.

Neuf départs possibles

Seulement 33e sur 36 en phase de poules de la Ligue des Champions, Girona s’est longtemps retrouvé au milieu du classement de la Liga. Mais les Catalans se sont fait peur au moment de valider leur maintien et achèvent finalement l’exercice à la seizième place avec seulement un point de plus que Leganés le premier relégué. Une saison poussive de bout en bout pour Michel et sa bande qui peuvent s’attendre à un avenir tout aussi compliqué. Comme le dévoile Sport, les joueurs prêtés cette année que sont Bryan Gil (Tottenham), Arthur Melo (Juventus), Arnaut Danjuma (Villarreal) et Oriol Romeu (FC Barcelone) devraient repartir dans leurs clubs respectifs. Pour Arthur Melo, les négociations par rapport à sa continuité sont en cours.

Pour Bryan Gil, sa grave blessure n’a pas aidé et Girona ne lèvera pas les 15 millions d’euros de sa clause libératoire. Pour Oriol Romeu et Arnaut Danjuma qui ont déçu, ils vont bien partir. Des départs qui ne seront pas les seuls puisque Juanpe et Juan Carlos vont voir leurs contrats arriver à expiration. Les deux joueurs ne devraient pas continuer avec Girona. Une situation qui pourrait aussi toucher trois autres joueurs de l’effectif. Excellents la saison passée, Miguel Gutiérrez, Yangel Herrera et Viktor Tsygankov ont eu plus de difficulté lors de l’exercice actuel mais conservent une belle cote. Ces derniers pourraient ainsi partir cet été et participer à cette fuite des talents du côté de Girona.