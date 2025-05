Le craquage complètement fou d’Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva

Présents sur beIN SPORTS pour commenter la 38e et dernière journée de Liga entre l’Athletic Bilbao et le FC Barcelone, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, deux figures désormais bien connues des amoureux du ballon rond, ont offert une séquence assez folle aux téléspectateurs. Alors que le FC Barcelone menait 2 buts à 0 et venait d’obtenir un penalty - vérifié par la VAR avant d’être accepté - les deux commentateurs ont totalement craqué.

D’abord en s’amusant du temps pris par l’arbitre pour valider un penalty semblant évident en direct avant de commenter la réalisation de Dani Olmo version finale de Ligue des Champions. Une séquence hilarante qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Pour rappel, le FC Barcelone, champion d’Espagne 2024-2025, s’est finalement imposé 3 buts à 0 avec notamment un doublé de Robert Lewandowski.