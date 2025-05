Le FC Barcelone a trouvé un accord avec un gardien

Le Real Madrid réalise une entame de mercato bluffante, avec plusieurs recrues confirmées ou en passe de l’être, à l’image d’Alvaro Carreras, qui devrait être le suivant après Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold. Et forcément, le FC Barcelone veut en faire autant, même si la situation financière du club catalan est un peu plus précaire, et il n’y a pas forcément cette urgence de faire venir de nouvelles têtes puisqu’il n’y a pas de Mondial des Clubs. Mais Deco et compagnie ne veulent pas chômer pour autant…

Depuis des semaines déjà, de nombreux noms reviennent sur la table côté blaugrana. Luis Diaz, l’ailier colombien de Liverpool, serait ainsi la priorité de la direction pour renforcer le secteur offensif, alors que le nom de Marcus Rashford est aussi mentionné régulièrement. Mais avant de se pencher sur l’attaque, la direction donne l’impression de vouloir renforcer le poste de gardien.

Acheté, puis prêté dans la foulée

Certes, Wojciech Szczęsny, arrivé à l’automne, aura porté satisfaction mais a aussi laissé quelques doutes sur la fin de saison. Quant à Marc-André ter Stegen, il revient de blessure et son retour au meilleur niveau est donc incertain. Puis, surtout, ce sont deux gardiens qui ont largement dépassé la trentaine, et le club veut donc préparer l’avenir. Comme l’indique la Cadena SER, le FC Barcelone a choisi son futur gardien, et les Catalans ne sont pas allés le chercher bien loin puisqu’il s’agit du gardien de l’Espanyol, Joan Garcia.

Un accord a même été trouvé avec le portier de 24 ans, qui fait partie des meilleurs à son poste en Liga et qui est aussi convoité par d’autres gros clubs européens. Le média indique que le joueur a donné son feu vert à la direction du Barça. Mais, comme il souhaite jouer, il pourrait directement être prêté à un club de Liga, avec Valence comme grand favori, et revenir à l’été 2026 pour être le titulaire à Barcelone. Pour rappel, sa clause libératoire est de 25 millions d’euros, somme que le Barça va tenter de négocier à la baisse…