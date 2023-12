Wolverhampton prête le flop Fábio Silva aux Rangers

Nouveau club pour Fabio Silva. Les Glasgow Rangers ont officialisé ce jeudi l’arrivée du jeune Portugais sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Recruté pour 40 millions d’euros en provenance de Porto en 2020, Silva n’a jamais réussi à s’imposer chez les Wolves. Après deux prêts encourageants à Anderlecht puis au PSV, le Portugais n’a finalement pris part qu’à 8 rencontres de Premier League cette saison (0 but). Il découvrira son cinquième club en carrière à seulement 21 ans.

«Le club des Rangers est ravi d’annoncer la signature du prêt de Fabio Silva en provenance de Wolverhampton jusqu’à la fin de la saison», a indiqué le club écossais sur son compte X. Fabio Silva a également réagi à cette arrivée : «je suis très heureux, quand je parlais aux gens de Glasgow et des Rangers, tout le monde me disait de bonnes choses sur le club et son histoire. J’ai joué ici une fois avec Porto en Ligue Europa, donc je connais déjà l’ambiance chaleureuse, l’environnement et le stade, tout est parfait.»